Tren Maya fuera de control: percance en Izamal genera investigación de FGR

A un día del impacto ocurrido entre los vagones 304 y 307 en la estación Izamal del Tren Maya, cuyo resultado fue que uno de los vagones salió de las vías, el director del proyecto, Óscar David Lozano, ha ofrecido su versión sobre el incidente, tratando de aclarar el tipo de evento registrado.

Tren Maya: Lozano enfatizó que no se debe catalogar el suceso como un descarrilamiento

Declaraciones de Óscar David Lozano respecto al incidenteEn la conferencia matutina, el director del Tren Maya señaló que lo ocurrido fue una «anomalía» que debe ser analizada a fondo, pues no corresponde al diseño original del sistema ferroviario.

Por lo tanto, describió el hecho como un percance relacionado con la vía y no como un descarrilamiento clásico:

“Es una anomalía que tenemos que analizar porque eso no es lo que debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario... por eso es un percance de la vía, no es un descarrilamiento”, explicó.

De igual manera, anunció que las investigaciones oficiales tendrán un plazo de 15 días para concluir los análisis y determinar las verdaderas causas del percance, lo que refleja la seriedad con que se abordará el tema.

FGR investiga incidente; descartan falla intencional en el sistema de control

Óscar David Lozano confirmó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso. Señaló que peritos especializados revisaron el incidente durante la noche siguiente al choque y que se abrirá formalmente una carpeta de investigación:

“Efectivamente la FGR está interviniendo, ayer durante la noche estuvieron los peritos evaluando el incidente, absolutamente sí, se va a abrir una carpeta de investigación”.

Además, el director desecharó cualquier posibilidad de que la falla haya sido producto de un hackeo o acción humana intencional. Indicó que el sistema de control tiene mecanismos automáticos que bloquean cualquier intento de manipulación indebida, por lo que no hubo intencionalidad:

“Si alguien quisiera presionar un botón para hacer o mover el aparato o desviarlo, el sistema automáticamente lo bloquea... es decir, no hubo intencionalidad”.

Historial de fallas en el Tren Maya: un tema recurrente

Desde diciembre de 2023 hasta la fecha, el polémico proyecto del Tren Maya, obra emblemática del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha registrado un total de 45 fallas y 2 descarrilamientos adicionales.

Estos incidentes ocurrieron en las estaciones de Tixkokob, en marzo de 2024, y Bakalar, en enero de 2025, lo que plantea dudas sobre la seguridad operativa y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.