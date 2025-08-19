Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Falla el megaproyecto: Tren Maya se descarrila en Izamal (VIDEO)

La tarde de este martes trascendió que el Tren Maya, polémico proyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador, falló y se descarriló en Izamal.

Reportan que Tren Maya se descarrila en Izamal (VIDEO)
¡Terror en Yucatán con el Tren Maya!
Notas
Estados
Escrito por: Felipe Vera
Compartir nota

Medios locales reportaron que el Tren Maya, parte de los megaproyectos del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, se descarriló en Izamal, Yucatán.

A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes del Tren Maya, en el que se puede observar a un convoy entre las vías.

¿Hay lesionados por el descarrilamiento de vagón del Tren Maya?

De momento se desconoce si hay personas lesionadas luego de que un vagón se descarrilara de las vías; se conoce que esto ocurrió mientras realizaba su recorrido en el tramo de Mérida a Cancún.

Tren Maya se descarriló en marzo 2024

La mañana del lunes 25 de marzo, uno de los vagones del Tren Maya se descarriló cuando se dirigía hacia Cancún, hecho en el que no se reportaron personas heridas.

El convoy había partido de la estación del Tren Maya en Teya, pero al aproximarse al municipio de Tixkokob ocurrió el incidente. Durante una maniobra de cambio de vías, una de las ruedas se salió del riel, lo que ocasionó el descarrilamiento parcial de un vagón.

A pesar de lo ocurrido, el incidente no dejó lesionados ni provocó daños mayores a la infraestructura. Los pasajeros fueron resguardados y el servicio fue atendido por personal de la obra ferroviaria.

*Infornación en desarrollo*

AMLOAccidentes en MéxicoAccidentes en MéxicoTren Maya

Notas