Falla el megaproyecto: Tren Maya se descarrila en Izamal (VIDEO)

Medios locales reportaron que el Tren Maya, parte de los megaproyectos del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, se descarriló en Izamal, Yucatán.

A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes del Tren Maya, en el que se puede observar a un convoy entre las vías.

🇲🇽‼️ | El tren maya se descarriló en el tramo Mérida–Cancún, desatando nuevas críticas al polémico proyecto insignia del gobierno. pic.twitter.com/WOlUVZq1v3 — UHN Plus (@UHN_Plus) August 19, 2025

¿Hay lesionados por el descarrilamiento de vagón del Tren Maya?

De momento se desconoce si hay personas lesionadas luego de que un vagón se descarrilara de las vías; se conoce que esto ocurrió mientras realizaba su recorrido en el tramo de Mérida a Cancún.

URGENTE: Un tren del Tren Maya se ha descarrilado. pic.twitter.com/ZdukpoN9zr — Rosendo Chavarría (@RosendoChV) August 19, 2025

Tren Maya se descarriló en marzo 2024

La mañana del lunes 25 de marzo, uno de los vagones del Tren Maya se descarriló cuando se dirigía hacia Cancún, hecho en el que no se reportaron personas heridas.

El convoy había partido de la estación del Tren Maya en Teya, pero al aproximarse al municipio de Tixkokob ocurrió el incidente. Durante una maniobra de cambio de vías, una de las ruedas se salió del riel, lo que ocasionó el descarrilamiento parcial de un vagón.

🚨 Descarrila vagón del #TrenMaya, cuando llegaba a la estación de Tixkokob, en #Yucatán. pic.twitter.com/r5SrUTdcLr — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 25, 2024

A pesar de lo ocurrido, el incidente no dejó lesionados ni provocó daños mayores a la infraestructura. Los pasajeros fueron resguardados y el servicio fue atendido por personal de la obra ferroviaria.

*Infornación en desarrollo*