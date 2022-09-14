Kilométrica fila de dolientes para visitar ataúd de la Reina Isabel II

Miles de dolientes, que habían esperado durante casi dos días para ver a la difunta reina Isabel II, se han movilizado desde diversas partes de Londres para llegar hasta Westminster Hall en donde forman una kilométrica fila para visitar el ataúd de la extinta monarca británica.

La kilométrica fila, que serpenteaba por el centro de Londres, comenzó a moverse después de que el ataúd de la reina Isabel II fue colocado en Westminster Hall, donde permanecerá durante los siguientes cuatro días.

Algunos dolientes desafiaron la lluvia y durmieron en el pavimento durante toda la noche con la finalidad de asegurar su posición en la kilométrica fila, que en los próximos días podría extenderse hasta por 10 millas (unos 16 kilómetros) para acceder a Westminster Hall, el edificio más antiguo en la finca que alberga el Parlamento de la Gran Bretaña en donde la difunta reina Isabel II descansará hasta su funeral programado para el día lunes 19 de septiembre (2022).

If you’re British, this is the queue you’ve been training for all your life. The final boss of queues. pic.twitter.com/5auXopBfOr — Jof (@JofArnold) September 13, 2022

Fila para ver a la reina Isabel II podría extenderse por 16 kilómetros

Los funcionarios del gobierno de la Gran Bretaña señalaron que no podían dar una cifra precisa acerca de cuántos querrían desfilar frente al ataúd de la reina Isabel II, pero se esperaba que alrededor de 750 mil personas pasaran por Westminster Hall a partir de las 5 de la tarde (hora local).

Entre los dolientes reunidos, algunos estaban allí para representar a padres ancianos, otros para presenciar la historia y muchos para agradecer a una mujer que, habiendo ascendido al trono en el año de 1952, todavía estaba celebrando reuniones oficiales del gobierno solo dos días antes de morir.

Mourners who formed long lines across Lambeth Bridge in London to pay their respects to Queen Elizabeth II were warned they could face a queue of up to 30 hours.



The coffin will lie in state at Westminster Hall for 4 days until the funeral https://t.co/D2N0wS11PT pic.twitter.com/SlUdlsXol3 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) September 14, 2022

Dolientes hacen fila en la orilla sur del Támesis

Se ha pedido a los cientos de miles de dolientes que se unen a la kilométrica fila, que hagan "cola" a lo largo de la orilla sur del río Támesis, pasando por lugares emblemáticos como la Noria gigante "London Eye" y una reconstrucción del "Teatro Globe" de Shakespeare.

Al unirse a la kilométrica fila, los dolientes reciben una pulsera de color que estará numerada y les permitirá salir brevemente de la fila para ir al baño o conseguir comida y bebida.

Más de mil mayordomos, voluntarios, alguaciles y agentes de policía se alinean en la rutade la kilométrica fila qu se ha formado para ver el féretro de la monarca británica y se brindan primeros auxilios a aquellos que lo necesiten mientras se encuentran a la espera. El Instituto de Cine Británico tendrá una pantalla al aire libre que transmitirá imágenes de la reina Isabel II y su reinado.