Filtran VIDEO de candidata del PAN en Jilotzingo disparando metralleta; se disculpa

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Jilotzingo, Estado de México, Evelin Mayen fue captada en un video disparando una metralladora de uso excluviso del Ejército en lo que se presume es una fiesta.

La candidata reconoció que es ella quien aparece en un vídeo accionando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano, durante una fiesta, en la que está acompañada de varias personas.

Por esos hechos pidió una disculpa y dijo que asume su responsabilidad pero, aseguró, que ese acto no la define como persona.

Difunden video de candidata de Jilotzingo disparando metralleta

En el video que circula en redes sociales se observa a Evelin Mayén, divertida, sosteniendo in arma larga y disparando apoyada por al menos tres hombres.

La panista dispara en al menos seis ocasiones, incluso en una acercamiento del video se observa como salen los casquillos percutidos.

Se observa que la joven se encuentra en una fiesta en la que disfruta de la música y las bebidas alcohólicas.

#Viral | Se filtra video de la candidata a la alcaldía de Jilotzingo, Estado de México, Evelin Mayen González, disparando un arma larga de uso exclusivo del ejército durante la fiesta en la que también se le ve bebiendo alcohol.#JLMNoticias #Aguascalientes #Ags #EdoMex… pic.twitter.com/BXYa3brDeE — José Luis Morales (@JLMNoticias) May 17, 2024

Más tarde, la candidata del PAN a la alcaldía de Jilotzingo, difundió otro video en el que confirma que es ella quien aparece en el video y agrega:





“Me están comunicando que hay un video que está circulando del cual tengo que decirles: les pido una disculpa. Asumo mi responsabilidad, me equivoqué. Sin embargo, un video no me define, me define mi trabajo. Ustedes me conocen y ustedes saben lo que he venido realizando, así que este proyecto se sigue fortaleciendo”.

En el clip que circula en redes sociales, la candidata aparece al lado de su pequeño hijo quien en varias ocasiones interrumpe a la mujer.