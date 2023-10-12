“El silencio no implica inacción”, señala Norma Piña sobre desaparición de fideicomisos del Poder Judicial

Este jueves la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña Hernández, sostuvo una videoconferencia con jueces y magistrados acerca del decreto que ordena desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial, la cual fue filtrada en redes sociales.

En esta, la ministra presidenta reconoció no tener “una respuesta concreta a las diversas preguntas que surgen en los foros internos y externos sobre la asignación presupuestal” que solicitaron a los legisladores.

Norma Piña expuso que la SCJN defenderá los derechos del Poder Judicial

Detalló que los ministros, consejeros y funcionarios de la SCJN están “absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial Federal, a ver por la autonomía y por la independencia de nuestra institución.”

Por lo que pidió a los asistentes a la videoconferencia transmitir el mensaje a todos los jueces y magistrados del poder Judicial.

Presidenta de la SCJN admitió desconocer cómo resolverá el Congreso de la Unión

Norma Piña admitió que “mentiría si les dijera que en estos momentos sé cómo resolverá el Congreso de la Unión sobre el decreto presentado”.

Y concluyó el clip de caso dos minutos diciendo que “el silencio no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos, todos los que trabajamos en el poder judicial.”

¿Qué busca el decreto para eliminar los fideicomisos del Poder Judicial?

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre los beneficios que encuentra en la posible eliminación de los fideicomisos, los cuales suman más de 20 millones de pesos para el 2024, los cuales serían destinados a becas estudiantiles.

El dictamen que pretende la eliminación de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con el presidente, esto tendría como fin, “acabar con los privilegios de altos funcionarios”.

Cabe señalar que el Poder Judicial un incremento del 4 % respecto al año en curso para el ejercicio fiscal de 2024, es decir, 84 mil 792 millones de pesos. En palabras de Norma Piña, “nuestra actuación, como cualquier función pública, está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal”.