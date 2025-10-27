¿Cuándo es el megapuente de noviembre 2025? Esto dice el calendario de la SEP

¡Anótalo en el calendario! En noviembre 2025, los estudiantes en México podrán disfrutar de un megapuente de cuatro días de descanso, según la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero ¿cuándo cae?

Fecha exacta del megapuente de noviembre 2025, según la SEP

¡Atención, estudiantes! El megapuente de noviembre 2025 constará de cuatro días de descanso, según lo establecido en el calendario oficial de la SEP, pero ¿cuándo será?

Para algunos estudiantes, el último fin de semana largo del comenzará desde el viernes 14 al lunes 17 de noviembre 2025 , por lo que las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresarán a clases el martes 18 de noviembre 2025.

Estudiantes de preparatoria y universidad, sólo tendrán el 17 de noviembre como descanso oficial.

El calendario de la SEP explica que el 14 de noviembre es el registro de calificaciones y actividades administrativas por lo que en algunas instituciones no hay clases, mientras que el 17 de noviembre 2025 está marcado como día festivo por el adelanto de las celebraciones del 20 de noviembre por la Revolución Mexicana.

¿Se trabaja el 17 de noviembre 2025 en México?

¡La respuesta es NO! La Ley Federal del Trabajo declara el 17 de noviembre 2025 como feriado oficial, por lo que todos los mexicanos podrán tomar un merecido descanso.

¿Qué otros días habrá suspensión de clases en noviembre 2025?

Además del megapuenbre, las y los estudiantes de educación básica NO tendrán clases el próximo 28 de noviembre 2025 debido a la Junta de Consejo Técnico Escolar.

La suspensión de clases por el Consejo Técnico únicamente aplica para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, para preparatoria y Universidad NO aplica esto.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno 2025 en México?

¡Anota la fecha en el calendario! Las vacaciones de invierno comenzarán el próximo lunes 22 de diciembre 2025 y terminan el viernes 9 de enero 2026.

Aunque las vacaciones terminan el 9 de enero 2025, los estudiantes tendrán sábado y domingo para descansar y tomar fuerza para el regreso a clases el próximo lunes 12 de enero 2025.