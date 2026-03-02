Golpe al CJNG en Chiapas: Capturan a seis con AK-47 en la carretera Tuxtla–San Cristóbal

Seis presuntos integrantes del CJNG fueron detenidos con armas largas y narcóticos en la carretera de cuota Tuxtla Gutiérrez–San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a la altura del desvío a Zacualpa, en el municipio de San Cristóbal.

Operativo en el desvío a Zacualpa moviliza fuerzas federales y estatales

La captura ocurrió durante un operativo coordinado por la Fiscalía General del Estado de Chiapas en conjunto con fuerzas federales y estatales, mientras realizaban patrullajes sobre este tramo considerado estratégico por su conexión entre la capital chiapaneca y la región Altos.

Armas largas, droga y celulares: lo asegurado en la intervención

De acuerdo con la autoridad, los detenidos portaban armamento de alto calibre y diversas dosis de droga al momento de la intervención. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Los asegurados fueron identificados como Víctor “N”, Alfredo “N” y Germán “N”, originarios de Aguascalientes; Alejandro “N”, de Zacatecas; Douglas “N”, de nacionalidad guatemalteca, y José “N”, del estado de Chiapas.

Según el reporte oficial, los seis manifestaron pertenecer al denominado Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cronología del operativo en la cuota Tuxtla–San Cristóbal:



Patrullajes interinstitucionales en el tramo carretero.

Intercepción de los sospechosos a la altura del desvío a Zacualpa.

Aseguramiento de cuatro armas largas tipo AK-47 calibre 7.62 mm con cargadores abastecidos.

Decomiso de dos armas cortas calibre .38 útiles.

Incautación de 31 bolsitas con marihuana, 26 con cocaína y 47 con sustancia granulada con características de cristal.

Puesta a disposición ante el Ministerio Público.

Durante la revisión también fueron asegurados seis teléfonos celulares, los cuales quedaron bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía estatal informó que la detención forma parte de operativos coordinados para combatir delitos relacionados con portación de arma de fuego y narcóticos en puntos estratégicos del estado.

El tramo Tuxtla–San Cristóbal mantiene flujo constante de transporte comercial y turístico, por lo que las autoridades mantienen presencia operativa permanente en la zona para preservar el orden.

En las próximas horas se definirá la situación legal de los detenidos conforme a la legislación vigente.