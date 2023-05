Fiscalía del Edomex ya tiene videos del trayecto de Diana Peña

Familiares de Diana Peña, se encuentran desesperados, ella salió de su casa la mañana del 24 de abril en el municipio de Coacalco, en el Estado de México se dirigía a la Ciudad de México. Iba a bordo de su auto.

Rocío Peña, hermana de Diana, comentó para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca: “el día lunes mi hermana tenía una cita de trabajo, en la alcaldía de Coyoacán a las 10 de la mañana y a mí me avisan que si se algo de mi hermana porque no ha llegado a la cita, no me contesta de hecho ni siquiera le entran las llamadas.”

El vehículo de Diana Peña fue localizado sobre la autopista Chamapa-Lecheria, en el municipio de Naucalpan, ahí fue la última geo localización que envió su celular.

Entonces sus familiares, amigos y autoridades, la buscaron, hasta con drones pero no hallaron a esta mujer y madre de 33 años.

“Nos citaron para que íbamos a pasar con drones, este, toda esta zona para rastrearlos ya que ayer vinieron con caninos y con bastante gente para buscar, no hubo nada ahorita ya anduvieron los drones de aquel lado y ahorita se supone que iba a ser aquí, nos pusieron un rato y ahorita nos vamos a ir a otro lado a donde se supone, el recorrido que ella ha de ver hecho,” expresó María de Lourdes, tía de Diana Peña.

Colocaron una lona con su ficha de búsqueda, también acudieron al palacio municipal de Coacalco, en el Estado de México para solicitar los videos de las cámaras de seguridad. Mismos que ya fueron entregados a las autoridades de la Fiscalía del Estado de México.

“A mi hermana pareciera que se la trago la tierra, no hay nada y aprovecho sus cámaras para pedir que a la persona o las personas que tengan a mi hermana me la regresen, si,” comentó entre lágrimas Rocío Peña, hermana de Diana.

Diana Peña, el 24 de abril, día que desapareció tenía que pasar por sus hijos a la escuela por la tarde, y en la mañana debería acudir a una cita de trabajo pero nunca llegó a ninguna de las dos.

Algo que, aseguraron, sus familiares nunca fallaría. El martes 25 de abril su familia se manifestó en el municipio de Naucalpan de Juárez y su mamá pidió a cualquier persona que sepa algo sobre su hija que colabore en la averiguación y puedan ayudar a localizarla.

La preocupación por la seguridad y el bienestar de Diana Peña persiste y su familia y amigos siguen buscando cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.