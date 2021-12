Fiscalía capitalina da avance sobre extradición de Mauricio Toledo

En un mensaje a medios, el vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, dio un avance sobre el desarrollo que ha tenido la audiencia del proceso de extradición que enfrenta Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, ante la Corte Suprema de Chile, a petición de las autoridades mexicanas, derivado de las acusaciones que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, por enriquecimiento ilícito.

Lara López señaló que la audiencia inició a las 06:00 horas del centro de nuestro país, en la cual dijo, se expuso la fundamentación del Gobierno Mexicano, con base en disposiciones internacionales, los requisitos formales y de fondo, así como la narración de hechos.

Agregó, se desahogaron datos de prueba con los que cuentan para imputar el delito de enriquecimiento ilícito, así como testimoniales y dictámenes de peritos en materia de contabilidad.

No es una excepción de no extraditar a un connacional

Refirió que dentro de los argumentos expuestos, se hizo mención de que la persona requerida es mexicana, por lo que no es una excepción de no extraditar a un connacional, además, se trata de un hecho conocido como delito y que no está prescrita la acción penal.

Finalmente Lara López, dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera su reconocimiento a la colaboración activa de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el proceso, y confían plenamente en que las autoridades de la República de Chile harán lo propio para lograr la extradición del ex servidor público mexicano, a fin de que sea posible presentarlo ante un juez de control capitalino para que rinda cuentas por los hechos que se le imputan.

Una vez que se desahoguen las pruebas, el ministro Mauricio Silva Cancino, tendrá cinco días para emitir la sentencia correspondiente.