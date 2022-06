Fiscalía de Nuevo León citará al papá de Debanhi Escobar

Cinco días después de que don Mario Escobar aseguró que en la carpeta alterna que se realiza con apoyo del gobierno federal ya hay sospechosos de la muerte de su hija Debanhi y hay evidencias de que habría sido asesinada, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León lo mandará citar en calidad de testigo para que aporte esa información, ya que la federación no les ha confirmado llevar una investigación paralela.

“El señor Mario ha hecho unas referencias a la opinión pública respecto de diferente información que él cuenta y una investigación que sabemos que él ha hecho referencia, lo cual nos ha obligado a la Fiscalía hacer ésta, a tomar atención a estas declaraciones para poder allegar esta información porque hasta el momento no obra dentro de la carpeta de investigación,” informó la Fiscal Especializada en Feminicidios en Nuevo León, Griselda Núñez.

La funcionaria aclaró que el gobierno federal colabora con la autoridad local, pero sin llevar averiguación alterna.

"¿Existe esa carpeta paralela? -Es lo que estamos pendientes para la integración. Dentro de la investigación que obra en la carpeta de investigación que se tiene por la muerte de Debanhi no obra esa información ahí, por lo cual estaremos atentos en los próximos días para que se cite de manera puntual al señor Mario e integre esa información dentro de la carpeta,” declaró Griselda Núñez, Fiscal Especializada en Feminicidios en Nuevo León.

El papá de Debanhi, Mario Escobar deberá acudir como testigo ante la Fiscalía General de Nuevo León.

La Fiscalía de #NuevoLeón quiere que el padre de #Debanhi Escobar sea testigo para que declare información que ellos no tienen.



Mario Escobar aseguró tener evidencias de quién asesinó a su hija; las pruebas estarían en la carpeta de investigación alterna. @PrimeraLineaAM pic.twitter.com/dNDgTfjZ14 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2022

La exhumación del cadáver de Debanhi Escobar, ya pactada con el gobierno federal y con la familia, sigue pendiente porque el perito de Guatemala comisionado para ese tema se contagió de COVID-19.

La exhumación podría realizarse antes de que termine este mes de junio.

¿Qué dijo Mario Escobar en su canal de Youtube?

A más de 50 días de que Debanhi Escobar saliera de su casa para no volver, es su padre, Mario quien aseguró que mientras las autoridades de Nuevo León continúan sin detectar sospechosos y siguen enfocadas en la hipótesis de un accidente, el gobierno federal ya identificó posibles responsables de la muerte de su hija, es a través de una carpeta de investigación independiente a la de la fiscalía, y que cuenta con el respaldo de la federación, que se enlistan detalles no contemplados por la autoridad local.

“Necesitamos sacar la exhumación y se van a ir de espaldas con muchos avances, que ya traemos, que ya traemos en la carpeta, en una carpeta paralela a la fiscalía porque ellos no han hecho su trabajo, ellos dijeron de todas las 248 investigaciones más o menos así pos no, no ha habido ningún imputado; si, por parte de la federación si, y por parte de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León dicen que no tienen ningún sospechoso,” explicó Mario Escobar, papá de Debanhi.