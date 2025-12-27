Jueza rechaza desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena

Otro revés jurídico para Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal “La Barredora” y exsecretario de seguridad pública durante la gestión de Adán Augusto López, como gobernador de Tabasco, la jueza primero de distrito con sede en Villahermosa, rechazó desbloquear sus cuentas bancarias.

Su demanda de amparo fue admitida, pero le negó la suspensión provisional con la que buscaba quitar el bloqueo realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera. “El abuelo” fue trasladado a México en septiembre pasado después de ser capturado en asunción, Paraguay y se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del altiplano.

Niegan amparo al hijo de Bermúdez Requena para liberar sus cuentas bancarias

El pasado 18 de diciembre, le negaron el amparo a David Hernán Bermúdez Escalada, hijo de Hernán Bermúdez Requena, quien se encuentra preso.

Su hijo buscaba desbloquear cuentas bancarias. El Juzgado Primero de Distrito, con sede en Tabasco , determinó negar la protección de justicia federal.

El recurso legal tenía como objetivo obtener la protección de la justicia federal para desbloquear cuentas bancarias que fueron congeladas como parte de una investigación financiera.

Sin embargo, tras el análisis del caso, el juzgado determinó no conceder el amparo, por lo que las cuentas permanecerán inmovilizadas conforme a las disposiciones vigentes.

De acuerdo con la información judicial, el congelamiento de las cuentas fue realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), medida que se aplicó en el marco de las indagatorias relacionadas con Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración del entonces gobernador Adán Augusto López.

Caso Hernán Bermúdez debe ser principio del camino hacia Adán Augusto López

Analistas dicen que Hernán Bermúdez Requena no se mandaba solo, tenía un jefe, amigo, aval y protector.

"Hay documentación pública tanto de la relación de adán augusto y Hernán a través de las empresas que fueron constituidas en su notaría, así como el resto de relaciones que hay con respecto a los contratos públicos de gobierno", dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Advierten que Adán Augusto López tiene mucho que decir en el caso que se le sigue a su exsecretario de seguridad publica en Tabasco, tanto por omisión como por complicidad.