Flippy 2, robot que prepara papas fritas más rápido que los humanos
El robot Flippy 2 prepara papas fritas y aros de cebolla, más rápido que los humanos. Es ideal para entrega de pedidos en ventanillas de autoservicio.
Las papas fritas y los aros de cebolla se encuentran listos con menos tiempo gracias a Flippy 2, un robot que prepara estos y otros alimentos de la llamada comida rápida, gracias a la alta tecnología implementada por una empresa del sur de California.
Miso Robotics Inc., con sede en Pasadena, California, ha comenzado a desplegar su robot Flippy 2, que automatiza el proceso de freír papas, cebollas y otros alimentos.
Se trata de un gran brazo robótico como los que se encuentran en las fábricas de automóviles (dirigidos por cámaras e inteligencia artificial), que saca las papas fritas congeladas y otros alimentos de un congelador, los sumerge en aceite caliente y luego deposita el producto listo para servir en una bandeja. Se presume que prepara las papas fritas y los aros de cebolla, más rápido que los humanos.
Flippy 2 puede cocinar simultáneamente varios platos con distintas recetas, lo que reduce la necesidad de personal de catering, además de que acelera la entrega de pedidos en las ventanillas de autoservicio .
Mike Bell, presidente ejecutivo de Miso Robotics Inc., señala que: "Cuando un pedido llega a través del sistema del restaurante, éste entrega automáticamente las instrucciones a Flippy... Lo hace más rápido o más preciso, más fiable y más feliz que la mayoría de los humanos".
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Tardaron 5 años en desarrollar a Flippy 2, robot que prepara papas fritas
Miso Robotics Inc., señala que tardó cinco años en desarrollar Flippy 2 y que recientemente lo puso a disposición del público. El nombre del robot procede de Flippy, un robot anterior diseñado para voltear hamburguesas.
Sin embargo, una vez que el equipo de Miso terminó esa máquina, se dio cuenta de que había un cuello de botella más relevante en la estación de freír los alimentos, sobre todo a última hora de la noche.
Mike Bell, presidente ejecutivo de Miso Robotics Inc:
Cuando ponemos un robot en un local, los clientes que se acercan a hacer un pedido se hacen fotos, graban vídeos y hacen un montón de preguntas. Y luego, la segunda vez que vienen, parece que ni siquiera se dan cuenta, simplemente lo dan por sentado.
Los ingenieros de Miso pueden monitorear a los robots Flippy 2 trabajando en tiempo real a través de una pantalla grande, lo que les permite ayudar a solucionar cualquier problema. Varias cadenas de restaurantes han adoptado el robot freidor, como Jackin the Box en San Diego, White Castle en el Medio Oeste y Cali Burger en la Costa Oeste de Estados Unidos.
Además, otras tres grandes cadenas de comida rápida de Estados Unidos han puesto a trabajar a Flippy 2, aunque aún dudan en anunciarlo debido a las sensibilidades acerca de la percepción de que los robots le están quitando puestos de trabajo a los humanos.
Cabe señalar que en Miso Robotics, trabajan unos 90 ingenieros, que se dedican a retocar los prototipos o a trabajar en el código informático.
Uno de sus próximos proyectos es Sippy, un robot para hacer bebidas que recibe el pedido de un cliente, sirve bebidas, les pone tapas, inserta un popote y hasta las agrupa.
WATCH: Meet ‘Flippy 2’ – an AI-powered robotic fry station in Pasadena, California, that makes French fries faster https://t.co/oXAk19DSLH pic.twitter.com/ihEfyXHp4b— Reuters Asia (@ReutersAsia) October 4, 2022