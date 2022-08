Tambalea foro alterno de Reforma Electoral que organiza Va por México

La Cámara de Diputados no designará ningún espacio en sus instalaciones para la realización del foro alterno de la Reforma Electoral que organiza para este viernes la coalición “Va Por México” integrada por el PAN, PRI y PRD.

El argumento del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, (Jucopo) de San Lázaro, Omar Sánchez, es que el foro oficial es el aprobado por ese órgano colegiado, el cual se lleva a cabo desde el pasado 26 de julio en el Palacio Legislativo.

Legisladores de “Va Por México” aseguran que el foro se realizará y solo están por definir el lugar.

Foro alterno de Reforma Electoral no tiene espacio

La bancada del PRD informó que después de solicitar por escrito los espacios a la Junta de Coordinación Política y sostener encuentros con la secretaria General, Graciela Báez, y personal del área de finanzas y de eventos de la Cámara de Diputados se acordó asignar el mezzanine del edificio “A” y posteriormente el auditorio sur.

Pero poco después el acuerdo se canceló, ya que el único foro autorizado para la discusión de la Reforma Electoral es el del parlamento abierto.

Este jueves, legisladores de la alianza Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD, fijarán una postura ante lo que ya bautizaron como un agandalle del recinto parlamentario por parte de Morena.

Los Foros #PorLaDemocracia que organizamos en #VaPorMéxico buscan darle voz a las y los ciudadanos, es decir, a TODOS los involucrados en la construcción de un sistema moderno y confiable. Por eso el 18 de agosto tendremos como invitado a @lorenzocordovav. 1/2 🧵 — Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) August 2, 2022

Foro alterno de Reforma Electoral es un despropósito: Mier

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, califico como una provocación de legisladores del PAN, PRI Y PRD al convocar a un foro alterno de la Reforma Electoral en San Lázaro.

Para el morenista celebro que la oposición tenga en su agenda legislativa también una Reforma Electoral, pero señalo que es un despropósito convocar a un foro simultaneo para el mismo tema al que realiza la Junta de Coordinación Política, el cual se aprobó con un temario por mayoría.

Ignacio Mier convocó a la oposición a cumplir con su responsabilidad y a cuidar a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados.

Informó que incluso la oposición pidió modificar el calendario del foro para que Lorenzo Córdova, presidente del INE asista el 25 y no el 18 de agosto.

“Se me hace un despropósito y una provocación política querer organizar un parlamento paralelo al que fue aprobado por el órgano de gobierno. Que quiere venir Lorenzo Cordova, Ciro Murayama y todos los integrantes del Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE), lo pueden hacer abiertamente. Nosotros, en Morena, en la Coalición, no tenemos inconvenientes que participen todos. Ojalá y no sea para confirmar que son empleados de Lorenzo Córdova”, retó Mier Velazco.