Megatúnel para robo de combustible estaba escondido bajo una fosa séptica en Hidalgo; así operaba

Lo que parecía una fosa séptica escondía un túnel subterráneo de más de 22 metros que los delincuentes utilizaban presuntamente para robar combustible de un ducto de Pemex, en la comunidad de Sayula en Tepetitlán, Hidalgo.

Así era el túnel usado para el robo de combustible en Hidalgo

En el interior, una persona podía estar de pie sin ningún problema. Medía poco más de un metro y 70 centímetros, por lo que permitía el desplazamiento fácil de un punto a otro.

Las autoridades explicaron que el túnel fue excavado cuidadosamente bajo tierra, para así trasladar contenedores con hidrocarburo sin problemas.

Dentro del pasadizo se encontraron instalaciones eléctricas, mangueras y conexiones directas a un ducto de Pemex, que permitían extraer combustible de forma clandestina y almacenar grandes cantidades en contenedores.

La excavación terminaba justo en el ducto Tula-Tuxpan, desde donde robaban sistemáticamente el hidrocarburo. Incluso algunos de los contenedores todavía almacenaban la carga robada.

La fachada perfecta: fosa séptica

El acceso al lugar estaba disfrazado como una fosa séptica, lo que ayudaba a mantener la operación oculta y a que pasara inadvertida ante vecinos y autoridades.

El predio ya había sido reportado anteriormente por sospechas de trasiego y almacenamiento de combustible, pero el disfraz del túnel dificultó que fuera detectado.

Al inspeccionar el lugar, los agentes también encontraron herramientas usadas para habilitar tomas clandestinas y succionar el combustible, así como dosis de drogas, lo que demuestra que el sitio tenía múltiples usos ilegales.

Falla operativo contra el robo de combustible en Hidalgo

Aseguran túnel en Hidalgo

No se reportaron detenidos, pero el área permanece acordonada y bajo vigilancia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Por su parte, Pemex ya comenzó la desactivación de las tomas.

Al parecer, quienes operaban el sitio lograron abandonar el inmueble antes de la llegada de los uniformados

En tanto que las autoridades continúan con la investigación para determinar si formaba parte de una red más amplia de robo de combustible en la región.

Este hallazgo se suma a otros incidentes recientes en Tepetitlán. Apenas hace unos días, explotó otra bodega con hidrocarburo en la misma localidad, confirmando el riesgo constante que representan estas prácticas.

Hidalgo, foco rojo del huachicoleo

Hidalgo sigue siendo uno de los estados más afectados por el robo de combustible, y por eso la tragedia de Tlahuelilpan sigue siendo un recordatorio doloroso de los riesgos de estas prácticas ilegales.