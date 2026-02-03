“Comunistas de caviar”, arremete “Alito” Moreno contra dirigencia de Morena

La escena política nacional se ha visto sacudida por otra confrontación en plataformas digitales; en esta ocasión, el blanco de las críticas fue la presidenta Nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y el diputado Arturo Ávila, vocero del grupo parlamentario de dicho partido. Alejandro "Alito" Moreno fue les soltó críticas duras desde sus redes sociales.

El motivo de la contreoversia: una supuesta fotografía que los ubica en un restaurante de Acapulco, Guerrero, en medio de la narrativa de austeridad que abandera a su movimiento.

En ese contexto, "Alito" Moreno , senador y dirigente nacional del PRI, no dejó pasar la oportunidad para señalar lo que calificó como una profunda incongruencia ideológica.

Y a través de un mensaje directo y mordaz en su cuenta de X, Moreno Cárdenas cuestionó el supuesto estilo de vida de los líderes morenistas frente a sus posturas políticas en cuanto a política nacional se refiere.

¿Qué les dijo "Alito" Moreno a los líderes de Morena?

El mensaje de Moreno Cárdenas fue contundente y utilizó la ironía para subrayar la supuesta contradicción de los funcionarios de Morena.

"¿Y por qué no se van a vivir a Cuba, mis comunistas de caviar? ¡Si ahí no les piden visa! Les encanta aplaudir la dictadura, pero cenan en lo más caro de Acapulco. No vaya a ser que en La Habana no encuentren buen vino…".

¿Y por qué no se van a vivir a Cuba, mis comunistas de caviar? ¡Si ahí no les piden visa! Les encanta aplaudir la dictadura, pero cenan en lo más caro de Acapulco. No vaya a ser que en La Habana no encuentren buen vino… https://t.co/0BVDbLSYMP — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) February 3, 2026

Esto a raíz de un mensaje que Luisa María Alcade difundió en su cuenta de X en el que reconoce la dignidad y fortaleza del pueblo cubano.

El uso del término "comunistas de caviar" busca resonar en la opinión pública como una crítica a la élite política que, según la oposición, disfruta de privilegios económicos mientras promueve un discurso de izquierda y cercanía con regímenes como el cubano.

Como vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila es una de las voces encargadas de defender la política de "austeridad republicana" y verlo en uno de los puntos más exclusivos del puerto de Acapulco junto a Alcalde ha servido como combustible para que los sectores de oposición cuestionen si la dirigencia del partido vive bajo los mismos estándares que predican a su militancia.

“Patria y vida”, el himno para quienes sueñan con otra Cuba

"Alito" Moreno Fernández Noroña intercambian insultos

La relación entre la oposición y la bancada oficialista en el Senado de la República ha alcanzado un punto de ruptura sin precedentes. Este lunes, el dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, emitió un mensaje cargado de insultos personales y acusaciones criminales contra su par de Morena Gerardo Fernández Noroña.

Moreno Cárdenas reaccionó a declaraciones previas de Noroña, utilizando calificativos que han encendido las alarmas por el nivel de degradación del debate parlamentario en el país.

En un mensaje que se viralizó en cuestión de minutos, el líder del PRI se refirió a Fernández Noroña de manera despectiva, utilizando apodos personales.

"A ver, @fernandeznorona, pinche changoleón apestoso, bueno para nada. Antes de pronunciar mi nombre, lávate el hocico. Pinche narcopolítico de cuarta, arrastrado y migajero del poder", sentenció Moreno.Además de los ataques personales, el senador priista calificó a Noroña como un "merolico en decadencia" y lo retó a sostener sus posturas de frente, llamándolo "cobarde" por supuestamente rehuir al intercambio directo.

Y lanzó acusaciones: "Morena es el partido del crimen organizado"Más allá de los insultos, la nota informativa destaca por la gravedad de las imputaciones políticas. Moreno vinculó directamente a la cúpula de Morena con el narcotráfico, mencionando específicamente al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López .

Este intercambio es parte de lo que ha ocurrido en meses de fricciones en la Cámara Alta, donde las discusiones legislativas han sido desplazadas por ataques personales.

Mientras que Fernández Noroña ha criticado recurrentemente la gestión de Moreno al frente del PRI, el líder opositor ha optado por una estrategia de confrontación total, abandonando las formas diplomáticas tradicionales del Senado.