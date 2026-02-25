FOTOS| La intimidad del hogar de “El Mencho": Así era el último refugio de Nemesio Oseguera

La capital de Jalisco ha despertado finalmente tras la desactivación de la alerta por violencia extrema derivada del abatimiento de “El Mencho”. En las calles de Guadalajara, los ciudadanos comienzan a retomar sus actividades con un sentimiento de alivio mezclado con la persistente memoria del miedo.

Guadalajara retoma actividades tras la desactivación de alerta por violencia extrema

Algunos habitantes relatan que el regreso a la normalidad era necesario, principalmente por el compromiso de sostener a sus núcleos familiares, aunque reconocen que en estos conflictos suelen salir perjudicadas personas ajenas a las actividades delictivas. No obstante, mientras la metrópoli intenta recuperar la calma, el foco de la crisis se desplaza a 132 kilómetros de distancia, donde las marcas de la organización criminal predominante en la región siguen siendo visibles y perturbadoras.

El rastro de la destrucción se hace evidente en el trayecto hacia el pueblo mágico de Tapalpa. El paisaje está marcado por restos de vehículos de carga con capacidad para 20 toneladas que terminaron convertidos en escombro y ceniza, así como establecimientos comerciales que sufrieron una devastación total.

Tras un recorrido de aproximadamente 2 horas, se accede a una zona boscosa que alberga un entorno residencial de alto nivel conocido como Tapalpa Country Club. Este sector se distingue por sus edificaciones de categoría, un campo destinado al golf y una perspectiva visual privilegiada hacia el embalse del Nogal.

La cabaña de Nemesio Oseguera revela un estilo de vida lujoso y devoción religiosa

Dentro de este exclusivo complejo se localiza la cabaña número 39, identificada como el último refugio de Nemesio Oseguera. La construcción consta de 2 niveles y destaca por un diseño arquitectónico sofisticado con techos elevados y ventanales de gran formato.

En el área exterior, el jardín exhibe altares religiosos con efigies de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo colocados sobre estructuras de piedra, además de un área de esparcimiento con muebles de exterior y una mesa de futbolito.

En la planta baja, la distribución incluye áreas sociales decoradas con luminarias de grandes dimensiones. El mobiliario se complementa con objetos diversos como una herramienta para ejercicio cardiovascular y un contenedor térmico situados en las zonas de paso.

La cabaña de “El Mencho": equipada y de lujo

La cocina, equipada con una isla central, conservaba restos de lo que fue el último suministro alimenticio del ocupante: lácteos, frutas frescas, productos de panadería y diversos insumos básicos. Las despensas estaban provistas de condimentos, cereales y una variedad de productos congelados, incluyendo cortes cárnicos y suministros médicos específicos para atender afecciones en los riñones.

El segundo nivel alberga 4 dormitorios. Las habitaciones destinadas a invitados cuentan cada una con 2 lechos y sistemas de televisión, donde se hallaron pertenencias personales como calzado y sombreros.

La alcoba principal, perteneciente al líder del grupo, contenía artículos de cuidado personal y elementos de índole espiritual. Entre ellos destaca un rezo dedicado a la patrona de las causas difíciles con la anotación manuscrita “compadrito”. El espacio de oración se completaba con un altar donde 4 cirios flanqueaban imágenes sacras.

Uno de los hallazgos más significativos es un texto escrito a mano con fecha del 25 de enero, que contenía los versos iniciales del Salmo 91. A pesar de los lujos y la evidente devoción religiosa del inquilino de la cabaña 39, este lograba pasar inadvertido entre los residentes locales.

Los testimonios de los vecinos indican que el enfrentamiento armado inició a las 7:15 horas, obligando a las familias a buscar refugio tras muros sólidos para evitar el impacto de proyectiles. Muchos aseguran que, tras años de residencia en el lugar, desconocían por completo la identidad de la persona que habitaba la propiedad contigua.

