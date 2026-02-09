Gemelos idénticos a juicio por doble asesinato en Francia: su ADN impide identificar al tirador

Dos gemelos idénticos de 33 años enfrentan un juicio por asesinato en Francia que genera desconcierto total. Los hermanos forman parte de cinco acusados en un tribunal cerca de París por un doble homicidio y varios intentos de asesinato ocurridos en 2020. No obstante, el ADN idéntico de los gemelos complica enormemente determinar cuál de ellos disparó el arma.

Gemelos idénticos a juicio por un crimen que la ciencia no puede resolver

Ambos hermanos enfrentan cargos por conspirar en el doble asesinato, pero el ADN hallado en un fusil de asalto usado en un tiroteo posterior solo apunta a uno de ellos sin especificar cuál, señala el diario local Le Parisien.

Un oficial de policía declaró en la corte que los expertos forenses no lograron distinguir de manera concluyente a cuál de los hermanos incriminaba la evidencia genética.

“Solo su madre puede diferenciarlos”, afirmó un investigador ante el tribunal de Bobigny, al norte de la capital francesa.

Estrategias de confusión: Intercambio de ropa y teléfonos para burlar a la policía

Los gemelos idénticos surgen de un solo óvulo fertilizado que se divide durante el embarazo. Por eso, comparten exactamente el mismo ADN, lo que hace casi imposible su identificación forense tradicional. La policía sospecha que los hermanos explotaron esta similitud física para borrar sus huellas.

Un alto oficial citado por el diario francés mencionó que los acusados intercambiaban frecuentemente ropa, teléfonos y documentos de identidad.

El martes, los gemelos recibieron una orden para ser expulsados de la corte por negarse a ponerse de pie. Investigadores recurrieron a registros telefónicos, videos de vigilancia, audios de sus llamadas telefónicas y revisión de sus movimientos para avanzar en la pesquisa, ya que el ADN no ofrece pistas claras.

El juicio sigue en Bobigny con un veredicto esperado para finales de febrero de 2026.

La ciencia detrás del caso: ¿Realmente tienen el mismo ADN los gemelos?

Los gemelos idénticos nacen de un óvulo y un espermatozoide fertilizado, es decir, de un cigoto, a comparación de los gemelos fraternos o “cuates”, que nacen de dos óvulos separados fecundados por diferentes espermatozoides.

Los gemelos idénticos tienen el mismo material genético, aunque en ciertos casos, uno de ellos puede tener ligeras variaciones genéticas, de acuerdo con un estudio científico realizado en 2021.