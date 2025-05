“Nunca he rescatado animales”: Frank Cuesta revela la verdad sobre Santuario Libertad

¡Rompe el silencio! Frank Cuesta, muy conocido por su trabajo en defensa de los animales y por su popular canal de YouTube: Santuario Libertad; sorprendió al mundo luego de la publicación de un video en donde reconoce haber mentido durante años acerca de aspectos clave de su vida profesional y personal.

En un video de poco más de dos minutos y medio de duración, el naturalista español confiesa que no es herpetólogo, que su Santuario Libertad no es lo que aparentaba y que, a pesar de haber dicho que tenía cáncer, su diagnóstico real es otro.

“He engañado a todos": el video de Frank Cuesta que conmocionó a sus seguidores

En el video, Cuesta inicia con una frase contundente: “Tengo que admitir varias cosas que muchos os estáis preguntando”. A lo largo de la grabación, el leonés aceptó que ha construido una imagen falsa de sí mismo, motivado por problemas de mitomanía y ego desmedido: “Ni soy veterinario ni soy herpetólogo… Tengo conocimientos, sí, pero no soy un profesional titulado”. afirmó Cuesta.

Por si esto no fuera suficiente, el español también confesó que no tiene cáncer, como había declarado anteriormente, sino que padece mielodisplasia, un trastorno sanguíneo que requiere de un tratamiento específico, pero que no es un tipo de cáncer.

El “Santuario Libertad”: ¿realidad o montaje?

Uno de los aspectos más delicados de su confesión es el referente al Santuario Libertad, el proyecto por el que Frank Cuesta se ganó reconocimiento internacional: “Todos los animales del santuario han sido comprados. Nunca he rescatado animales. Todo ha sido parte de un show que se me fue de las manos”, reveló Cuesta, quien dejó muy en claro que el lugar funcionaba más como una granja privada que como un centro de rescate.

Cuesta admitió que algunas muertes de animales en el santuario ocurrieron por negligencia propia, aunque aseguró que la situación ha mejorado con el tiempo, además de que sigue aprendiendo.

¿Quién es Frank Cuesta?

Frank Cuesta, cuyo nombre real es Francisco Javier Cuesta Ramos, nacido en León, España, es principalmente conocido como un presentador de televisión, además de youtuber español especializado en zoología.

El interés de Cuesta por la fauna tailandesa y la herpetología lo llevó a fundar una asociación llamada “Ayuda a los Reptiles” en Tailandia. Esto le abrió las puertas a la televisión, donde ha presentado varios programas de divulgación sobre la naturaleza y los animales.

¿Qué es la mielodisplasia?

La mielodisplasia es un grupo de trastornos de la médula ósea en los que esta no producen suficientes células sanguíneas sanas. Esto lleva a la disminución de uno o más tipos de células sanguíneas, glóbulos rojos (anemia), glóbulos blancos (leucopenia), Plaquetas (trombocitopenia). En algunos casos, las células sanguíneas producidas por la médula ósea en la mielodisplasia son anormales en tamaño, forma y función.

En los últimos años, Frank Cuesta se ganó notoriedad en YouTube, donde había compartido contenido relacionado con la naturaleza, sus animales y a menudo expresa sus opiniones sobre temas de actualidad y política. Sin embargo, hoy 13 de mayo de 2025, Cuesta ha admitido públicamente haber exagerado sus conocimientos profesionales sobre animales y haber creado un “show” en sus programas de televisión.