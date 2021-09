FRENA presenta primera demanda para proceder penalmente contra AMLO

Ciudad de México. El líder de la organización FRENA, Gilberto Lozano, interpuso ante la Cámara de Diputados la primera demanda de Juicio Político en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bajo la modalidad de la reciente aprobada Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia con el fin de proceder penalmente.

La demanda se presentó ante el área jurídica del Palacio Legislativo de San Lázaro y será ratificada el próximo martes.

El líder de FRENA, dijo que la demanda consta de 80 fojas y otros anexos de elementos constitutivos de delito por el manejo de la pandemia, falta de medicamentos para niños con cáncer y una estrategia fallida contra el crimen, entre otras, por lo que pidió a los diputados tratar el tema sin dilación.

“Morena sabemos el juego que tiene, pero lo que no puede ocultar son los delitos y aquí lo que esperamos es que hagan su papel los demás diputados para que no sea un asunto ciego y donde alguien esté por encima de la ley porque claramente aquí se documenta el pisoteo completo no sólo a la Constitución sino al Código Penal Federal ", sentenció Gilberto Lozano.

Anunció que el próximo 9 de octubre llevarán a cabo una marcha Pro-Revocación de Mandato.