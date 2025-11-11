¡México tiembla con el clima! Frente frío 13 deja lluvias extremas, heladas y nevadas hoy 11 de noviembre

El frente frío número 13 continúa su recorrido por el territorio nacional y está dejando lluvias torrenciales, fuertes rachas de viento y un marcado descenso de temperatura en varios estados del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pero ¿cómo será el clima hoy?

Durante la noche de este lunes y la madrugada del martes, el sistema frontal se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, mientras que la masa de aire ártico que lo impulsa cubrirá la mayor parte del territorio nacional.

El SMN advirtió que podrían presentarse lluvias puntuales torrenciales en regiones de Veracruz y Oaxaca, así como precipitaciones intensas en Puebla, Chiapas y Tabasco. Estas condiciones podrían provocar inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

¡Alerta por caída de nieve! Volcanes amanecerían cubiertos de blanco

La combinación del aire ártico con la humedad del Golfo de México mantiene condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca, un fenómeno que podría prolongarse hasta las primeras horas del martes.

En paralelo, se prevé un evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como vientos de hasta 80 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En las siguientes tres horas, se esperan #Chubascos con #Lluvias puntuales fuertes en zonas del sur y sureste del territorio nacional. pic.twitter.com/o1L4A6KNBo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 11, 2025

Frío extremo y heladas en el centro y norte de México este 11 de noviembre

El ambiente frío a muy frío, con heladas severas, se mantendrá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo estados como Durango, Chihuahua, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, donde se podrían registrar temperaturas de hasta -10 °C.

En el Valle de México, se esperan amaneceres gélidos con valores entre 5 y 7 °C en la Ciudad de México y de 1 a 3 °C en Toluca, acompañados de viento del norte y cielo parcialmente nublado.

Autoridades llaman a extremar precauciones por bajas temperaturas en México

El SMN exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar precauciones ante los efectos del frente frío 13, que seguirá generando lluvias intensas, viento fuerte y oleaje elevado en las próximas horas.

Las autoridades también recomendaron evitar cruzar ríos o zonas inundadas, resguardarse del frío y revisar el estado de techos, ventanas y anuncios publicitarios ante las rachas intensas de viento.