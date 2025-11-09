¡Se congelan! Suspenden clases en Puebla por llegada del Frente Frío 13

Suspenden clases en Puebla por la entrada del Frente Frío número 13 trae que trae consigo una fuerte baja en las temperaturas, lluvias intensas, vientos y posibles heladas.

En Puebla, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que este lunes 10 de noviembre de 2025 no habrá clases en 14 mil 789 escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

La medida aplica para planteles ubicados en la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valles de Serdán y Atlixco, además de la Mixteca y la zona Angelópolis. El objetivo es proteger la salud de un millón 864 mil 393 estudiantes, quienes continuarán con clases a distancia, guiados por más de 99 mil docentes.

📢Por entrada de Frente Frío no.13, SEP suspende clases



El Gobierno del Estado a través de la @SEPGobPue informa que, debido a las bajas temperaturas que se registran por la llegada del Frente Frío número 13, y tras la recomendación de la @PCGobPue, este lunes 10 de noviembre se… pic.twitter.com/aNCfpPBrEx — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) November 9, 2025

¿Cuándo se reanudan las clases en Puebla?

Las clases presenciales se reanudarán el martes 11 de noviembre, excepto en las sierras Norte y Nororiental, donde el regreso será hasta el miércoles 12 de noviembre, una vez que las condiciones del clima sean seguras.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales de información ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

📢 Informamos a la comunidad educativa, ¡entérate! 👇🏻 pic.twitter.com/hfNI3Xt7rQ — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) November 9, 2025

En Hidalgo también suspenden clases por frío y lluvias

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) confirmó la suspensión de clases en al menos 34 municipios este lunes 10 de noviembre de 2025, debido al mal clima provocado por el mismo frente frío.

Para el inicio de semana, se pronostican lluvias fuertes, rachas de viento y posibles heladas, por lo que se pide a las familias tomar precauciones y evitar exponer a niñas, niños y adolescentes al frío intenso.

Municipios de Hidalgo sin clases este lunes: Acaxoxhitlán, Agua Blanca, Atlapexco, Calnali, Cardonal, Chapulhuacán, Eloxochitlán, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla, Jacala, Jaltocán, Juárez Hidalgo, La Misión, Lolotla, Metztitlán, Molango, Nicolás Flores, Pacula, Pisaflores, San Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Tlahuiltepa, Tlanchinol, Xochiatipan, Xochicoatlán, Yahualica, Zacualtipán y Zimapán.

Las actividades escolares se desarrollarán a distancia, dependiendo de las condiciones de cada zona, mientras que el regreso presencial se realizará hasta que no existan riesgos para la comunidad escolar.

La SEPH pidió a madres, padres y tutores priorizar la seguridad y mantenerse atentos a los avisos en redes sociales y medios oficiales.

Autoridades piden a protegerse del Frente Frío 13

Tanto en Hidalgo como en Puebla, las autoridades reiteraron su compromiso de proteger la integridad de estudiantes y docentes. Se recomienda abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura y estar atentos a las alertas meteorológicas durante los próximos días.