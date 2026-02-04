Frente Frío 33 provocará lluvias y evento de Norte en México este 4 de febrero

El frente frío número 33 recorrerá el norte, noreste y oriente de México, en interacción con diversos sistemas atmosféricos, lo que provocará lluvias, rachas, descenso de temperaturas y oleaje elevado durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles 4 de febrero de 2026, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

De acuerdo con el organismo, el sistema frontal interactuará con la corriente en chorro subtropical, una masa de aire polar, canales de baja presión y circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que mantendrá condiciones meteorológicas adversas en amplias regiones del país.

El SMN advirtió que estas condiciones podrían generar afectaciones en actividades cotidianas y de riesgo, debido a la combinación de lluvias, viento fuerte y temperaturas gélidas, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables.

Ingresa a https://t.co/R8Yan9wj3l y conoce el #PronósticoDelTiempo para esta noche y mañana miércoles, en #México, así como los fenómenos #Meteorológicos que se encuentran actualmente en nuestro país pic.twitter.com/08gJmsqvC2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 4, 2026

Lluvias, viento y descenso de temperatura por el Frente Frío 33

Durante esta noche y madrugada:



Chubascos : Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca

: Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca Lluvias aisladas: Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Colima y Chiapas.

Para el miércoles, el frente frío provocará:



Lluvias puntuales fuertes : Noreste y oriente del país

: Noreste y oriente del país Chubascos: Entidades del centro, sur y sureste.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, y generar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Evento de Norte y rachas

La masa de aire polar que impulsa al frente frío 33 ocasionará un evento de “Norte” muy fuerte con rachas de 60 a 80 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas.

Además, se esperan rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla, así como rachas de 30 a 50 km/h en el centro del país, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México. Las autoridades advirtieron que los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Oleaje elevado y mar de fondo

El SMN prevé oleaje de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como mar de fondo de 2 a 3 metros de altura en la costa del Pacífico, desde Baja California hasta Oaxaca. Se recomienda extremar precauciones a la navegación marítima.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, que incluye la Ciudad de México y el Estado de México, se espera ambiente frío por la mañana y muy frío con posibles heladas en zonas altas, con cielo parcialmente nublado.

Por la tarde, el ambiente será templado, con cielo medio nublado a nublado y lluvias y chubascos, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 6 a 8 grados y la máxima de 23 a 25 grados. En Toluca, Estado de México, se prevé una mínima de 0 a 2 grados y una máxima de 19 a 21 grados, con viento de dirección variable de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 45 km/h.

Consulta el #Pronóstico por alcaldías en la siguiente imagen⬇️ pic.twitter.com/ZoTnI8jBPN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 4, 2026

Posible nieve o aguanieve

Durante la noche del miércoles, existen condiciones para posible nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, debido al nuevo descenso de temperaturas asociado al frente frío 33.