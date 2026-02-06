Logo Inklusion Sitio accesible
Viernes con lluvias intensas y evento de “Norte” por frente frío y masa de aire polar

El frente frío 33 y su masa de aire polar provocarán lluvias fuertes, evento de Norte, heladas y rachas intensas de viento en gran parte de México.

Mapa del Servicio Meteorológico Nacional que muestra el frente frío 33 sobre México, con evento de Norte, masa de aire polar, lluvias fuertes en el sureste y vientos intensos en el golfo de Tehuantepec.
El frente frío 33 y su masa de aire polar sigue afectando gran parte del país | SMN
Escrito por:  Viridiana Castillo

El frente frío 33 seguirá afectando al país con lluvias fuertes a muy fuertes, evento de "Norte" intenso y bajas temperaturas en amplias zonas del país durante la tarde, noche y madrugada del viernes 6 de febrero, de acuerdo con el pronóstico meteorológico oficial.

La masa de aire polar asociada mantendrá rachas de viento muy fuertes, oleaje elevado y descenso de temperaturas en regiones del noreste, centro, oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones podrían generar afectaciones como incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, caída de árboles, reducción de visibilidad por niebla y congelamiento de la carpeta asfáltica en zonas con temperaturas gélidas.

Lluvias muy fuertes y chubascos por el frente frío 33

Durante esta tarde y la madrugada del viernes, el frente frío 33 propiciará:

  • Lluvias puntuales muy fuertes: Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
  • Lluvias fuertes: Puebla (Tehuacán–Sierra Negra) y Veracruz (Las Montañas).
  • Chubascos: Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla y capital) y Campeche.

Además, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, centro y sur del país.

Evento de "Norte" y rachas intensas

La masa de aire polar asociada al frente frío 33 mantendrá evento de "Norte" muy fuerte a intenso, con rachas de:

  • 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
  • 70 a 90 km/h en Veracruz.
  • 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • 40 a 60 km/h en Tamaulipas.

Estas condiciones estarán acompañadas por oleaje elevado en las costas de esos estados.

Frío, heladas y posible nieve en volcanes

El pronóstico indica ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla en zonas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.

También se mantienen condiciones para posible nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Pronóstico para mañana viernes 6 de febrero

Para este viernes, el frente frío 33 se extenderá sobre el mar Caribe y dejará de afectar directamente al país; sin embargo, la masa de aire polar continuará influyendo sobre gran parte del territorio nacional.

Persistirán las lluvias y chubascos en el oriente y sureste, así como el evento de Norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 30 a 50 km/h en Yucatán y Quintana Roo durante la mañana.

Durante la tarde se prevé un ascenso gradual de las temperaturas, aunque continuará el ambiente frío por la mañana y noche en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Temperaturas extremas previstas

  • Máximas de 35 a 40 grados: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
  • Mínimas de -5 a 0 grados con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Valle de México: frío matutino y viento

En el Valle de México se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío por la mañana, bancos de niebla y heladas en zonas serranas del Estado de México. Por la tarde, el ambiente será templado, con lluvias aisladas en el Estado y sin lluvia en la Ciudad de México .

