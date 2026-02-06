Viernes con lluvias intensas y evento de “Norte” por frente frío y masa de aire polar
El frente frío 33 y su masa de aire polar provocarán lluvias fuertes, evento de Norte, heladas y rachas intensas de viento en gran parte de México.
El frente frío 33 seguirá afectando al país con lluvias fuertes a muy fuertes, evento de "Norte" intenso y bajas temperaturas en amplias zonas del país durante la tarde, noche y madrugada del viernes 6 de febrero, de acuerdo con el pronóstico meteorológico oficial.
La masa de aire polar asociada mantendrá rachas de viento muy fuertes, oleaje elevado y descenso de temperaturas en regiones del noreste, centro, oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones podrían generar afectaciones como incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, caída de árboles, reducción de visibilidad por niebla y congelamiento de la carpeta asfáltica en zonas con temperaturas gélidas.
Con el #Pronóstico general vespertino, infórmate de las condiciones #Meteorológicas que se esperan para esta noche y durante las primeras horas del viernes ⬇️https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/2FN5EBuQ01— CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 6, 2026
Lluvias muy fuertes y chubascos por el frente frío 33
Durante esta tarde y la madrugada del viernes, el frente frío 33 propiciará:
- Lluvias puntuales muy fuertes: Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
- Lluvias fuertes: Puebla (Tehuacán–Sierra Negra) y Veracruz (Las Montañas).
- Chubascos: Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla y capital) y Campeche.
Además, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, centro y sur del país.
Se pronostican #Lluvias muy fuertes en regiones de #Veracruz, #Tabasco, #Oaxaca y #Chiapas, y fuertes en zonas de #Puebla. Más información en ⬇️https://t.co/gidS9lTaX9 pic.twitter.com/8cFQUmEHJY— CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 6, 2026
Evento de "Norte" y rachas intensas
La masa de aire polar asociada al frente frío 33 mantendrá evento de "Norte" muy fuerte a intenso, con rachas de:
- 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
- 70 a 90 km/h en Veracruz.
- 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 40 a 60 km/h en Tamaulipas.
Estas condiciones estarán acompañadas por oleaje elevado en las costas de esos estados.
Frío, heladas y posible nieve en volcanes
El pronóstico indica ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla en zonas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.
También se mantienen condiciones para posible nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
Con el #VideoPronósticol vespertino del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que se esperan durante esta noche y la madrugada del viernes. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/h1QQccfj8X— CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 6, 2026
Pronóstico para mañana viernes 6 de febrero
Para este viernes, el frente frío 33 se extenderá sobre el mar Caribe y dejará de afectar directamente al país; sin embargo, la masa de aire polar continuará influyendo sobre gran parte del territorio nacional.
Persistirán las lluvias y chubascos en el oriente y sureste, así como el evento de Norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 30 a 50 km/h en Yucatán y Quintana Roo durante la mañana.
Durante la tarde se prevé un ascenso gradual de las temperaturas, aunque continuará el ambiente frío por la mañana y noche en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
#Lluvias y #Chubascos, y #EventoDeNorte de fuerte a intenso, se pronostican para regiones de #Veracruz y entidades del sur y sureste de #México, incluida la #PenínsulaDeYucatán, además de #Oleaje elevado en sus zonas costeras, en las próximas horas. Ve los detalles ⬇️ pic.twitter.com/OzJRuUvLri— CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 6, 2026
Temperaturas extremas previstas
- Máximas de 35 a 40 grados: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
- Mínimas de -5 a 0 grados con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Valle de México: frío matutino y viento
En el Valle de México se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío por la mañana, bancos de niebla y heladas en zonas serranas del Estado de México. Por la tarde, el ambiente será templado, con lluvias aisladas en el Estado y sin lluvia en la Ciudad de México .
Se pronostican #Lluvias con #Chubascos, #Rachas de #Viento de 30 a 40 km/h y bancos de #Niebla, en zonas de la #CDMX, #EdoMéx y entidades del centro y occidente de la República Mexicana, durante las siguientes horas ⬇️ pic.twitter.com/tGowxYr9mp— CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 6, 2026