Viernes con lluvias intensas y evento de “Norte” por frente frío y masa de aire polar

El frente frío 33 seguirá afectando al país con lluvias fuertes a muy fuertes, evento de "Norte" intenso y bajas temperaturas en amplias zonas del país durante la tarde, noche y madrugada del viernes 6 de febrero, de acuerdo con el pronóstico meteorológico oficial.

La masa de aire polar asociada mantendrá rachas de viento muy fuertes, oleaje elevado y descenso de temperaturas en regiones del noreste, centro, oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones podrían generar afectaciones como incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, caída de árboles, reducción de visibilidad por niebla y congelamiento de la carpeta asfáltica en zonas con temperaturas gélidas.

Con el #Pronóstico general vespertino, infórmate de las condiciones #Meteorológicas que se esperan para esta noche y durante las primeras horas del viernes

Lluvias muy fuertes y chubascos por el frente frío 33

Durante esta tarde y la madrugada del viernes, el frente frío 33 propiciará:



Lluvias puntuales muy fuertes : Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

: Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes : Puebla (Tehuacán–Sierra Negra) y Veracruz (Las Montañas).

: Puebla (Tehuacán–Sierra Negra) y Veracruz (Las Montañas). Chubascos: Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla y capital) y Campeche.

Además, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, centro y sur del país.

Evento de "Norte" y rachas intensas

La masa de aire polar asociada al frente frío 33 mantendrá evento de "Norte" muy fuerte a intenso, con rachas de:



90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

70 a 90 km/h en Veracruz.

50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

40 a 60 km/h en Tamaulipas.

Estas condiciones estarán acompañadas por oleaje elevado en las costas de esos estados.

Frío, heladas y posible nieve en volcanes

El pronóstico indica ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla en zonas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.

También se mantienen condiciones para posible nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Con el #VideoPronósticol vespertino del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que se esperan durante esta noche y la madrugada del viernes. ¡Buenas noches!

Pronóstico para mañana viernes 6 de febrero

Para este viernes, el frente frío 33 se extenderá sobre el mar Caribe y dejará de afectar directamente al país; sin embargo, la masa de aire polar continuará influyendo sobre gran parte del territorio nacional.

Persistirán las lluvias y chubascos en el oriente y sureste, así como el evento de Norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 30 a 50 km/h en Yucatán y Quintana Roo durante la mañana.

Durante la tarde se prevé un ascenso gradual de las temperaturas, aunque continuará el ambiente frío por la mañana y noche en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

#Lluvias y #Chubascos, y #EventoDeNorte de fuerte a intenso, se pronostican para regiones de #Veracruz y entidades del sur y sureste de #México, incluida la #PenínsulaDeYucatán, además de #Oleaje elevado en sus zonas costeras, en las próximas horas. Ve los detalles

Temperaturas extremas previstas

Máximas de 35 a 40 grados: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Mínimas de -5 a 0 grados con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Valle de México: frío matutino y viento

En el Valle de México se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío por la mañana, bancos de niebla y heladas en zonas serranas del Estado de México. Por la tarde, el ambiente será templado, con lluvias aisladas en el Estado y sin lluvia en la Ciudad de México .