CDMX tendrá el amanecer más helado en lo que va de noviembre: Activan alerta naranja este miércoles

La Ciudad de México se prepara para una de las madrugadas más heladas de la temporada. Mientras la mayoría duerme, el termómetro descenderá hasta un grado Celsius en algunas zonas del sur de la capital, donde el aire gélido comenzará a sentirse desde la medianoche; así el frío en CDMX.

Alerta amarilla y naranja en CDMX por heladas: ¿Cuáles son las que amanecerán con heladas?

Ante este panorama, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja para la alcaldía Tlalpan, mientras que emitió alerta amarilla en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, donde también se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada y primeras horas del miércoles 5 de noviembre.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del miércoles 05/11/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/mg4hAXx13w — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 4, 2025

Un amanecer bajo cero: Autoridades piden extremar precauciones

El frío no da tregua y las autoridades capitalinas exhortaron a la población a tomar precauciones para evitar enfermedades respiratorias, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos, quienes son los más vulnerables ante los cambios bruscos de clima.

La SGIRPC recomendó usar al menos tres capas de ropa, preferiblemente de algodón o lana; mantener la piel hidratada con crema; evitar exponerse al aire frío y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico.

Asimismo, pidió mantener ventilados los espacios cuando se utilicen calentadores o chimeneas, ya que una mala combustión puede provocar intoxicaciones por monóxido de carbono.

¿Qué hacer ante las bajas temperaturas? Consejos para sobrevivir al frío

De acuerdo con Protección Civil, una buena estrategia para conservar el calor corporal es el llamado “método cebolla”: vestirse con varias capas de ropa ligera en lugar de una sola prenda gruesa. También se sugiere proteger cabeza, orejas, nariz y manos, y evitar los cambios bruscos de temperatura.

Beber líquidos calientes y mantenerse hidratado ayuda al cuerpo a regular su temperatura interna, mientras que limitar el tiempo al aire libre puede prevenir afecciones respiratorias o cardiovasculares.

La temporada de frío en México se extiende de septiembre a abril, por lo que este primer frente helado es solo un aviso: llegó el momento de sacar gorros, bufandas y guantes, porque el invierno empieza a sentirse en serio en la capital.