Alerta por bajas temperaturas en México: estados afectados por el frente frío y evento del “Norte”

El frente frío 12 sigue afectando el clima en gran parte del país y muchas personas se preguntan si las lluvias continuarán durante este martes 4 de noviembre, por lo que en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te compartimos el pronóstico en México.

Si tienes planeado salir, ir a trabajar o llevar a los niños a la escuela, checa cómo estará el clima hoy en México, dónde seguirá lloviendo y qué estados amanecerán con frío.

¿Aún seguirá lloviendo hoy? Lista de estados con precipitaciones

Ten en cuenta que esta semana el ambiente se mantiene inestable por la combinación del frente frío, el evento “Norte” y el ingreso de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México, así que toma precauciones.

Los estados con mayor probabilidad de lluvias, algunas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, son:



Lluvias muy fuertes : zonas del norte y costa de Quintana Roo y el norte-este de Yucatán.

: zonas del norte y costa de Quintana Roo y el norte-este de Yucatán. Lluvias fuertes: regiones de Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste).

regiones de Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste). Chubasco s: en Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), partes de Veracruz (Las Montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero.

s: en Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), partes de Veracruz (Las Montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero. Lluvias aisladas: áreas de Jalisco, Colima, Puebla (Sierra Nororiental y Valle de Serdán) y el norte de Veracruz.

Se podrían generar encharcamientos, crecida de ríos y deslaves, por lo que se recomienda evitar zonas inundables y manejar con precaución.

Zonas de México con bajas temperaturas por el frente frío 12

La masa de aire frío que acompaña al frente frío 12 mantiene el ambiente frío en el norte, centro y oriente del país, especialmente al amanecer.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California.

El seguimiento a las #Temperaturas mínimas que se registran en #México puedes hacerlo con nuestros mapas de temperatura disponibles diariamente en https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/ElkpK2pXxE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 3, 2025

Pronóstico de temperaturas mínimas

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango.

zonas serranas de Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C : zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca.

Clima en CDMX y Edomex hoy 4 de noviembre

En el Valle de México se espera un día frío al amanecer y templado por la tarde, con poca probabilidad de lluvia.



CDMX: mínima de 7 a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C.

Toluca: mínima de 3 a 5 °C y máxima de 19 a 21 °C.

Habrá cielo parcialmente nublado, bancos de niebla por la mañana y viento del norte con rachas de 30 a 40 km/h, por lo que es indispensable que salgas bien abrigado, ya que en algunas alcaldías podría activarse la alerta amarilla y naranja.