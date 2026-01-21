¿La Tierra se congela? Experto de la UNAM revela cuándo el planeta vivirá su fase más fría

El frío extremo y las intensas nevadas registradas en distintas regiones del mundo han generado preguntas como: ¿está la Tierra entrando en una nueva era de hielo o si solo es parte del cambio climático?

A lo largo de los años, científicos han intentado dar una explicación certera, desde expertos de la UNAM hasta estudios de la NASA. Pero, ¿por qué el invierno hoy en día suele ser tan inestable?

¿Qué es la mini era de hielo según la UNAM?

Víctor Manuel Velasco Herrera, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, afirmó que la Tierra atraviesa una mini era de hielo iniciada alrededor de 2010, la cual se extendería entre seis y ocho décadas.

De acuerdo con su modelo ELSY, el planeta experimentará durante el siglo XXI un enfriamiento global, alcanzando su punto más frío entre 2020 y 2040, provocado principalmente por la baja actividad solar y cambios en el baricentro del Sol.

🧥 Protégete de enfermedades respiratorias en días fríos atendiendo las recomendaciones de Ollin, el Chapulín de la Prevención:



▶️ Cubre nariz y boca

▶️ Usa ropa abrigadora y en capas

▶️ Evita cambios bruscos de temperatura

▶️ Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C… pic.twitter.com/MM5xRGvA2t — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 19, 2026

“El actual enfriamiento global es el preámbulo de la siguiente era glacial, que durará alrededor de 100 mil años”, explicó.

De igual forma, el investigador aclara que el clima de la Tierra funciona en ciclos largos. A lo largo de cientos de miles de años, el planeta alterna entre:



Eras glaciales (frías, duran cerca de 100 mil años)

(frías, duran cerca de 100 mil años) Periodos interglaciares (cálidos, duran alrededor de 12 mil años)

Actualmente, la humanidad vive en el periodo cálido llamado Holoceno, pero eso no impide que existan fases de enfriamiento dentro del mismo ciclo.

¿Olas de frío causan invierno extremo?

En entrevista con Reuters, el físico atmosférico Jos Lelieveld explicó que muchas olas de frío actuales se deben a una corriente en chorro inestable, que permite que el aire ártico viaje mucho más al sur.

Paradójicamente, este fenómeno está relacionado con el calentamiento del Ártico, que debilita la corriente en chorro y provoca extremos climáticos.

“Que nieve en invierno no es inusual. Pero que nieve tan al sur sí lo es, y que nieve con tanta frecuencia es inusual. Debido al cambio climático, el Ártico se está calentando mucho más rápido. Por eso, esta corriente en chorro se está volviendo inestable”, añadió Lelieveld. Lo que coincide en gran parte con los estudios planteados por el investigador de la UNAM sobre el periodo de enfriamiento.

¿La NASA confirma una nueva mini edad de hielo?

Por su parte, la NASA reconoce que el Sol podría entrar en un Gran Mínimo Solar, una etapa de menor actividad similar a la que coincidió con la Pequeña Edad de Hielo entre 1650 y 1915.

Sin embargo, la agencia espacial aclara que este enfriamiento solar no será suficiente para revertir el calentamiento global provocado por el aumento de dióxido de carbono.

De acuerdo con la NASA, ese enfriamiento solo compensaría unos pocos años del calentamiento, por lo que no se puede hablar de una mini era de hielo, ya que el planeta está “sobrecalentado” por la actividad humana,

