Ola de frío paraliza a Estados Unidos: lanzan advertencia “brutal” para más de 30 estados

Una ola de frío ártico sin precedentes sacude a Estados Unidos, además de que amenaza con paralizar la vida diaria de más de 80 millones de personas; un escenario, advierten expertos, que “no se veía desde hace décadas”, por lo que podrían registrar temperaturas récord en Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) lanzó alertas por frío extremo que podría romper récords históricos en más de 30 estados, desde el medio oeste hasta la costa este de Estados Unidos.

Surge of arctic air forecast to challenge low temperature records across the Midwest Thursday and the northern Mid-Atlantic to New England Friday https://t.co/A3RX3bwD5b — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) December 4, 2025

¿Qué está causando la ola de frío en Estados Unidos?

De acuerdo con el NWS, una poderosa masa de aire ártico avanza hacia el centro y el este de Estados Unidos, provocando temperaturas inferiores a –17 grados Celsius y, en zonas del medio oeste, valores aún más extremos cercanos a –23 grados Celsius. Cabe decir que estas cifras podrían igualar o superar récords diarios, según los registros oficiales.

An arctic front tracking across the Northeast will trigger rounds of snow showers & snow squalls today. Attached are the latest Key Messages & an infographic on snow squalls. If you receive a warning, know that a snow squall is occurring or imminent & slow down or delay travel. pic.twitter.com/pgxMNPBHGl — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) December 4, 2025

Estados que serán los más afectados por el frío en Estados Unido

Este fenómeno afectará a gran parte de Estados Unidos entre hoy, jueves y mañana viernes, con impactos en las siguientes regiones:

Montañas Rocosas

Altas planicies

Grandes Lagos

Costa Este

Pacífico Noroeste.

El meteorológico de Estados Unidos también reporta que nevadas intensas, sensaciones térmicas peligrosas y riesgo de hipotermia marcan el inicio del mes en ciudades densamente pobladas como Chicago, Boston, Detroit y Nueva York.

The cold stretch continues in #NYC. ❄️ @GuyBrownWeather says Thursday brings morning sunshine and a chance for a few flurries as arctic air moves in. pic.twitter.com/opjjwOTqmW — NY1 Weather (@NY1weather) December 4, 2025

Advertencia de un frío “brutal” en el medio oeste de Estados Unidos

La región del medio oeste enfrenta lo peor del fenómeno. Expertos lo describen condiciones como “particularmente brutales”, con temperaturas que podrían descender por debajo de –23 grados Celsius, además de ráfagas de viento que aumentarán la sensación térmica a niveles de riesgo.

Autoridades piden a la población evitar actividades al aire libre, cubrir extremidades y limitar la exposición al frío.

A major winter storm is hitting the Northeast and Midwest ❄️🌬️ bringing heavy snow, dangerous snow squalls, flight delays ✈️ and the coldest Arctic air of the season.



Interior areas picked up 5–10 inches of snow 🌨️, while coastal regions saw heavy rain 🌧️ and strong winds.



On… pic.twitter.com/WaonTxaOCK — Windy.com (@Windycom) December 4, 2025

Chicago: un caso histórico de frio para diciembre de 2025

La ciudad de Chicago vive uno de los comienzos de invierno más fríos desde que hay registro. Conforme a datos publicados el 3 de diciembre de 2025, muestran que las temperaturas nocturnas caerán a un solo dígito, además de que suburbios del norte y oeste podrían llegar a cero o temperaturas negativas. La sensación térmica podría descender entre –5 y –20 grados, con vientos de hasta 25 millas por hora.

Históricamente, “la ciudad de los vientos” solamente ha registrado 5 grados o menos antes del 5 de diciembre en 26 ocasiones durante los últimos 153 años.

¿Estamos frente a un nuevo patrón climático extremo?

Mientras Estados Unidos se prepara para un invierno anticipado y peligroso, meteorólogos y especialistas se preguntan si este evento es parte de una tendencia mayor; ¿estamos ante un nuevo ciclo de inviernos extremos en Estados Unidos?

