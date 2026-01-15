Esta es la razón por la que hace frío y está lloviendo en la CDMX; estas alcaldías amanecerán bajo los 5 grados

¡Con chamarra y paraguas! El descenso de temperaturas en la Ciudad de México ( CDMX ) sorprenderá a miles de capitalinos durante las primeras horas del día del 15 de enero. Cuídate del frío.

Durante la madrugada las temperaturas serán inferiores a los 5 grados en varias alcaldías. Conoce porque hace tanto frío en la ciudad y por qué está lloviendo.

Alcaldías con fuertes frío y lluvias

Se prevé la combinación de frío y lluvias que podría complicar las condiciones durante el día y la noche. Este escenario incrementa la sensación térmica, eleva el riesgo de enfermedades respiratorias y puede afectar traslados y actividades al aire libre, por lo que es importante tomar precauciones.

Alerta Amarilla

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del jueves 15/01/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UuDebl0zmo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 14, 2026

Alerta Naranja

Tlalpan- Se espera que los vecinos de esta alcaldía amanezcan bajo los 3 grados centrigrados.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del jueves 15/01/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/xfJIOGeUwt — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 14, 2026

¿Por qué hace frío y está lloviendo en la CDMX?

Durante la noche y la madrugada del jueves, el frente frío número 28 recorrerá el Golfo de México, el cual se combinara con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país y una vaguada en altura, que generará condiciones de inestabilidad que dejaran lluvias fuertes.

A este fenómeno se suma la masa de aire polar asociada al frente, la cual provocará un nuevo descenso en las temperaturas, principalmente durante el amanecer.

Además, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico incrementará la probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México, la Ciudad de México y Guerrero, lo que podría ocasionar afectaciones en actividades al aire libre y en la movilidad.

Tips para no enfermarte en temporada invernal

Para evitar enfermedades durante esta temporada de frío, es importante seguir las recomendaciones para proteger la salud.

Se sugiere cubrir nariz y boca al salir, usar ropa abrigadora y vestir en capas para conservar el calor corporal, además de acudir al médico para que receten vitaminas.

Es fundamental evitar cambios bruscos de temperatura y mantener una alimentación balanceada, priorizando el consumo de alimentos ricos en vitaminas A y C, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.