¿Iluminarán el cielo de México? Esta es la fecha exacta para ver la lluvia de estrellas Perseidas en agosto 2026; todo lo que debes saber

La lluvia de estrellas Perseidas volverán a iluminar el cielo en agosto 2026, convirtiéndose en uno de los eventos astronómicos más esperado de cada año por miles de amantes de la astronomía, pero ¿cuándo y a qué hora podrás ver este espectáculo?

Este año México podrá observar las Perseidas porque se encuentra en el hemisferio norte, por lo que la lluvia de estrellas iluminará tierras mexicanas.

¿Cuándo será la lluvia de estrellas Perseidas 2026 en México?

¡Marca la fecha en el calendario! La lluvia de estrellas Perseidas podrá verse en el cielo de México los próximos miércoles 12 y jueves 13 de agosto 2026.

Las Perseidas ocurren cuando la Tierra atraviesa una corriente de polvo y pequeñas rocas desprendidas del cometa 109P/Swift-Tuttle, descubierto en el siglo XIX.

¿A qué hora será la lluvia de estrellas Perseidas 2026?

¡Que no se te pasa! Las Perseidas podrán apreciarse a partir de las 23:00 horas del 12 de agosto, extendiéndose hasta el amanecer del 13 de agosto 2026.

El pico de mayor intensidad será entre las 01:00 hasta las 4:30 horas del jueves, cuando la constelación de Perseo alcance una mayor altura en el firmamento.

¿A qué hora se verán las Perseidas en México?

El intervalo de observación más optimó para ver la lluvia de estrellas Perseidas en México será desde las 00:50 a las 3:00 horas del jueves 13 de agosto.

¿Cómo ver la lluvia de estrellas Perseidas en México?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio reveló que no se necesita un telescopio para observar las lluvia de estrellas Perseidas en México. El uso de telescopio podría limitar el campo visual y reduce las probabilidades de observar meteoros.

Para poder disfrutar de este gran evento, se recomienda elegir un sitio con poca iluminación artificial, permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante unos 30 minutos y observar una amplia zona del cielo.

Se aconseja evitar teléfonos celulares o pantallas brillantes para conservar la adaptación visual.

