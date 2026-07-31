¡Viaja a mitad de precio! Así puedes aprovechar el descuento de INAPAM en autobuses

Durante el periodo vacacional de verano de 2026, los adultos mayores que cuenten con su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden acceder al 50% de descuento en la compra de boletos de autobús en las principales líneas de autotransporte del país. Empresas como ADO, ETN Turistar, Primera Plus, Futura y Ómnibus de México mantienen vigente este beneficio en sus rutas nacionales, tanto para adquisiciones en taquilla como a través de sus canales digitales oficiales. ¡Aquí te contamos los requisitos y los pasos para aprovechar este beneficio!

Requisitos y restricciones para el descuento del 50%

Para hacer efectivo el beneficio en la compra y al momento del abordaje, las líneas de transporte establecen los siguientes requisitos obligatorios:



Documentación oficial: Es indispensable presentar la credencial física original del INAPAM o, en su defecto, una identificación oficial

Es indispensable presentar la credencial física original del INAPAM o, en su defecto, una Limitación por unidad: De acuerdo con la normativa del Diario Oficial de la Federación (DOF), el beneficio está sujeto a disponibilidad, otorgando usualmente entre 2 y 4 lugares con descuento

¿Ya conoces los beneficios que tienes con tu tarjeta #INAPAM?

Esta es una tarjeta que se les otorga a personas con 60 años cumplidos, sirve como identificación, además con ella obtienes descuentos en autobuses, camiones, farmacias, etc.#INAPAM #CONSTRUYENDOBIENESTAR #BIENESTAR pic.twitter.com/KjRONFQdkw — Secretaría de Bienestar Nuevo León (@BienestarNL) July 25, 2023

Compra digital: En caso de adquirir los boletos por internet o aplicaciones móviles, se debe seleccionar el filtro "INAPAM" desde la búsqueda inicial. Al abordar, será obligatorio mostrar el boleto electrónico junto con la credencial física vigente; de lo contrario, se negará el viaje.

En caso de adquirir los boletos por internet o aplicaciones móviles, se debe seleccionar el filtro "INAPAM" desde la búsqueda inicial. Al abordar, será obligatorio mostrar el boleto electrónico junto con la credencial física vigente; de lo contrario, se negará el viaje. Condiciones: La promoción no es acumulable con otras promociones o descuentos comerciales.

Planificación para temporadas de alta demanda

¡Tómalo en cuenta! Debido al cupo limitado de asientos con descuento por unidad, las autoridades y las líneas de transporte recomiendan realizar la compra con suficiente anticipación, especialmente durante las vacaciones de verano y la temporada de fin de año, para asegurar los espacios disponibles.