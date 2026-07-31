UNAM 2026: ¿Quiénes repetirán la evaluación? Así será el Examen de Control

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará un examen de control como parte del proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027, luego de que una Comisión Técnica identificó cambios relevantes en la distribución de aciertos de examen de selección realizado en línea. Conoce quiénes tendrán que repetir el examen y cómo se aplicará la prueba.

La medida no implica un nuevo concurso de ingreso, sino un mecanismo de verificación dentro del mismo proceso de admisión, con el objetivo de confirmar los resultados obtenidos durante la primera evaluación.

¿Quiénes tienen que repetir el examen?

De acuerdo con la Comisión Técnica encargada de revisar el proceso, serán convocadas las personas aspirantes que ya recibieron un aviso de selección para ingresar a la UNAM mediante el examen original, así como quienes obtuvieron en esa prueba un número de aciertos igual o superior al menor puntaje que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa, plantel y modalidad.

La comisión señaló que esta decisión busca dar una oportunidad tanto a quienes fueron seleccionados como a quienes pudieron haber quedado fuera debido a posibles irregularidades que fueron detectadas en la aplicación del examen en línea.

#BoletínUNAM Recibe el #RectorLomelí las recomendaciones de la Comisión Técnica para revisar el Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026-2027/1 de la UNAM > https://t.co/YVJJcxJq9b pic.twitter.com/oc2tSz66bs — UNAM (@UNAM_MX) July 31, 2026

¿Cómo se aplicará el examen de control de la UNAM?

El examen de control se aplicará de manera presencial, bajo un formato que permita procesarlo lo más pronto posible, con versiones diferentes que resulten suficientes para el número de turnos y aspirantes.

Así se asignarán los lugares tras examen de control

Se asignarán los lugares de ingreso a partir del resultado obtenido en el examen de control.

“Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que, habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso. Tengan la confianza que obtendrán un buen resultado y que confirmarán su ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México”, mencionó el rector Lomelí Venegas.

