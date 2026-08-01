La hora ideal para iniciar el recorrido al punto más alto de los Dinamos para ver un amanecer inolvidable y los kilómetros que te esperan

¡Una vivencia única! Si buscas una experiencia diferente en la Ciudad de México (CDMX), Los Dinamos ofrece un recorrido entre naturaleza, senderos y paisajes que alcanzan su máximo atractivo al amanecer. Prepara el despertador y por aque aquí te diremos cuál es el mejor momento para menzar la caminata y no perderte el amanecer.

Los Dinamos es una red de senderos ecoturísticos de 26 kilómetros donde las personas que lo visitan pueden practicar diferentes actividades que te darán una experiencia única.

¿Cómo llegar a Los Dinamos?

Este parque es una franja de bosques, cascadas y saltos de agua del río Magdalena Contreras, el último río de la CDMX y se encuentra en la alcaldía Magdalena Contreras.

Si quieres ir a Los Dinamos puedes llegar desde 3 avenidas: San Francisco, San Jerónimo o Camino a Santa Teresa hasta llegar al parque.



¿Cuál es la mejor hora para ver el amancer en Los Dinamos?

Para ver el amancer en Los Dinamos al sur de la Ciudad de México, lo ideal es llegar al punto más alto entre 30 y 60 minutos antes de la salida del Sol.

En general, durante el verano el amanecer ocurre aproximadamente entre las 5:50 y 5:16 de la mañana, por lo que se recomienda iniciar el recorrido alrededor de las 4:30 o 5:00 horas, dependiendo de la ruta, el ritmo de caminata y la condición física.

Comenzar temprano permite avanzar con luz tenue, evitar el calor, contrar mejores condiciones para observar el camino de naturaleza y un cielo único, además de tener tiempo para instalarse en un mirador antes de que aparezcan los primeros rayos del Sol.

¿Cómo me puedo preparar para ir a Los Dinamos?

Para visitar Los Dinamos y disfrutar del amanecer en la zona más alta, es recomendable prepararte con anticipación, ya qie se trata de un recorrido de senderismo en un área boscosa con caminos irregulares y varios cambios de temperatura.

Para salir, revisa el pronóstico del clima, especialmente si hay posibilidad de lluvia, ya que los senderos pueden volverse resbalosos.

También se recomienda planear la ruta, calcular el tiempo de caminata para llegar al punto donde quieres ver el amanecer.



Lámpara de mano

Tenis o botas con buena suela

Ropa cómoda y en capas

Chamarra ligera o impermeable

Agua y algún alimento sencillo como fruta o barras energéticas

Celular con bateria y una batería portátil

Protector solar

Gorra

Con una buena preparación, la caminata a Los Dinamos puede convertirse en una experiencia única para ver cómo la luz del amanecer atraviesa el bosque de la CDMX.

