¿Cuántos días faltan para el Eclipse de Sol total? fecha y hora EN VIVO según tu país

En agosto 2026, el mundo volverá a ser testigo de uno de los fenómenos astronómicos más increíbles que el cielo nos puede regalar: un eclipse de Sol total; el cual se podrá ver desde diferentes ciudades de Europa.

Si no sabes cuántos días faltan para ver el eclipse solar o el horario en que alcanzará su punto máximo, Azteca Noticias te trae todos los detalles

¿Cuántos días faltan para el Eclipse de Sol total en agosto 2026?

La península ibérica volverá a ver cómo el cielo se oscurece por completo en pleno atardecer, un fenómeno que no ocurría desde hace más de un siglo en gran parte del continente europeo.

El próximo 12 de agosto de 2026, millones de personas serán testigos de este evento astronómico que transformará el paisaje durante unos minutos cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar.

El 12 de agosto, un eclipse solar total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal. Otras regiones verán un eclipse parcial.



Consulta los horarios y algunas ciudades desde donde será visible:… pic.twitter.com/iI0ISssI2C — NASA en español (@NASA_es) July 21, 2026

¡Tómalo en cuenta! Faltan solo 10 días para que ocurra el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, así lo confirmó la NASA. Un fenómeno que dará inicio a una tríada de eclipses que se repetirán de manera consecutiva.

¿A qué hora y en dónde se podrá ver el eclipse de sol desde México EN VIVO?

El fenómeno comenzará cerca del Polo Norte y recorrerá aproximadamente 8 mil 260 kilómetros hasta finalizar su trayectoria cerca de Baleares.

El momento de mayor intensidad ocurrirá alrededor de las 19:46 horas (hora oficial de la península y Baleares, España), cerca de Islandia, donde la fase de totalidad alcanzará una duración máxima de 2 minutos con 18 segundos.

Aunque el eclipse no será visible de manera directa desde México, las personas podrán seguir todas las fases del eclipse mediante transmisiones en vivo.

Para nuestro país, la transmisión comenzará a las 11:15 de la mañana del miércoles 12 de agosto, hora del centro de México, y podrá verse desde el sitio oficial de la NASA.

Por su parte, la Agencia Espacial Europea (ESA) transmitirá el fenómeno desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en España.

El eclipse solar total del 12 de agosto será una gran oportunidad para la ciencia: un avión estudiará la dinámica solar desde gran altitud y globos de investigación medirán los cambios que el oscurecimiento del cielo produce en nuestra atmósfera. https://t.co/06tE1EGbgx pic.twitter.com/w4mLRmLhDA — NASA en español (@NASA_es) July 28, 2026

Hora para ver EN VIVO el eclipse de sol total el 12 de agosto 2026

En Europa, el eclipse comienza como parcial alrededor de las 17:34 UTC y el máximo global es a las 17:46 UTC. En España, por ejemplo, la NASA indica que en A. Coruña el evento empieza a las 7:32 pm y su punto máximo lo alcanzará a las 20:29 horas.

