El corazón verde de la gastronomía; el impacto global del aguacate
Del campo mexicano a las mesas del mundo, el aguacate paso de ser un alimento tradicional a un fenómeno global que impulsa mercados, cultura y gastronomía.
Hoy las mesas de más de 40 países tienen de invitado de honor al corazón verde de la gastronomía mexicana. En el marco del Día Internacional del Aguacate, México se alza no solo para celebrar uno de sus productos más ricos y utilizados por muchos, sino para reafirmar su posición como el indiscutible gigante mundial del llamado "oro verde".
El aguacate; de México para el mundo
Las cifras detrás de este fenómeno global son contundentes. México es el principal productor y exportador de aguacate en el mundo, generando una cosecha superior a los tres millones de toneladas anuales.
Este volumen monumental no se queda solo en casa; el 46% de esta producción cruza fronteras y se destina a mercados internacionales, llevando el aguacate a consumidores de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
El llamado "oro verde" tiene raíces en cinco estados de la República que se destacan como los grandes motores del cultivo aguacatero:
- Michoacán
- Jalisco
- Estado de México
- Nayarit
- Morelos
Estos tres estados trabajan de manera coordinada que aportan tierras fértiles, tradición y trabajo constante para cultivar un producto sostenible y de alta calidad.
🥑✨ ¡Hoy celebramos el Día Internacional del #aguacate!— SECTUR México (@SECTUR_mx) July 31, 2026
Nuestro país no solo es el principal productor y exportador del llamado "oro verde", también es la cuna de una tradición gastronómica que lo transforma en auténticas delicias. Desde un buen guacamole en el centro de un… pic.twitter.com/hQ5HULAHCj
¿Cómo hacer un guacamole?
Más allá de su gran impacto económico, el aguacate es un verdadero embajador de la gastronomía, siendo un ingrediente irremplazable que da vida a recetas icónicas de la cultura mexicana, desde los tacos, tortas y chilaquiles, hasta aguachiles, ceviches y su infaltable guacamole.
El guacamole tradicional ocupa siete ingredientes y lo puedes hacer en menos de 10 minutos. Toma nota para preparar un rico guacamole necesitas:
- Aguacates (la cantidad que realmente utilices, pueden ser 3, 4 o más)
- El jugo de 2 limones
- Cebolla picada
- Un manojo de cilantro picado
- Jitomate picado (al gusto)
- Chiles serranos o de árbol
- Sal al gusto
Preparación
- Parte los aguacates por la mitad, retira el hueso y saca la pulpa con una cuchara para pasarlo a un recipiente o molcajete.
- Aplasta el aguacate con un tenedor, para que mantenga una textura con los trocitos.
- Añade el jugo de limón para realzar el sabor y evitar que se ponga oscuro.
- Incorpora la cebolla, el tomate, cilantro y los chiles picaditos.
- Pon sal al gusto, mezcla con cuidado y puedes acompañarlos con totopos.