El corazón verde de la gastronomía; el impacto global del aguacate

Hoy las mesas de más de 40 países tienen de invitado de honor al corazón verde de la gastronomía mexicana. En el marco del Día Internacional del Aguacate, México se alza no solo para celebrar uno de sus productos más ricos y utilizados por muchos, sino para reafirmar su posición como el indiscutible gigante mundial del llamado "oro verde".

El aguacate; de México para el mundo

Las cifras detrás de este fenómeno global son contundentes. México es el principal productor y exportador de aguacate en el mundo, generando una cosecha superior a los tres millones de toneladas anuales.

Este volumen monumental no se queda solo en casa; el 46% de esta producción cruza fronteras y se destina a mercados internacionales, llevando el aguacate a consumidores de América, Europa, Asia y Medio Oriente.

El llamado "oro verde" tiene raíces en cinco estados de la República que se destacan como los grandes motores del cultivo aguacatero:



Michoacán

Jalisco

Estado de México

Nayarit

Morelos

Estos tres estados trabajan de manera coordinada que aportan tierras fértiles, tradición y trabajo constante para cultivar un producto sostenible y de alta calidad.

🥑✨ ¡Hoy celebramos el Día Internacional del #aguacate!



Nuestro país no solo es el principal productor y exportador del llamado "oro verde", también es la cuna de una tradición gastronómica que lo transforma en auténticas delicias. Desde un buen guacamole en el centro de un… pic.twitter.com/hQ5HULAHCj — SECTUR México (@SECTUR_mx) July 31, 2026

¿Cómo hacer un guacamole?

Más allá de su gran impacto económico, el aguacate es un verdadero embajador de la gastronomía, siendo un ingrediente irremplazable que da vida a recetas icónicas de la cultura mexicana, desde los tacos, tortas y chilaquiles, hasta aguachiles, ceviches y su infaltable guacamole.

El guacamole tradicional ocupa siete ingredientes y lo puedes hacer en menos de 10 minutos. Toma nota para preparar un rico guacamole necesitas:



Aguacates (la cantidad que realmente utilices, pueden ser 3, 4 o más)

El jugo de 2 limones

Cebolla picada

Un manojo de cilantro picado

Jitomate picado (al gusto)

Chiles serranos o de árbol

Sal al gusto

Preparación