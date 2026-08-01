Noventa jóvenes conmemoran el sexto aniversario de Sinfónica Azteca con presentación especial

Noventa jóvenes músicos de entre 17 y 25 años hicieron vibrar la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli durante un concierto con el que se celebró el sexto aniversario de Sinfónica Azteca.

La presentación conmemoró seis años de este proyecto de Fundación Azteca de Grupo Salinas, realizado en alianza con la Orquesta de las Américas, que reúne a jóvenes talentos en una iniciativa de formación musical.

Sinfónica Azteca establece una conexión entre el mundo de la educación y el sector de la música profesional internacional, objetivo que forma parte del proyecto impulsado por Fundación Azteca de Grupo Salinas en colaboración con la Orquesta de las Américas.