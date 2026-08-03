Canal Once recupera sus instalaciones tras dos meses; estudiantes denuncian ingreso por la fuerza

Después de más de dos meses de permanecer ocupadas por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) , las instalaciones de Canal Once fueron recuperadas este domingo 2 de agosto; sin embargo, el hecho quedó marcado por versiones encontradas entre los manifestantes y la propia televisora sobre la forma en que ocurrió el ingreso al inmueble.

Los estudiantes aseguraron que un grupo de trabajadores ingresó por la fuerza y señalaron que estuvieron acompañados por personal de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y organismos de derechos humanos.

En contraste, Canal Once informó mediante un comunicado que la recuperación de sus instalaciones se realizó de manera pacífica y sostuvo que, durante todo el conflicto, privilegió el diálogo.

¿Qué dijo Canal Once sobre la recuperación de sus instalaciones?

En su posicionamiento oficial, la emisora explicó que las instalaciones permanecían ocupadas desde el 21 de mayo por un grupo de estudiantes y docentes del IPN, situación que obligó a mantener una operación extraordinaria para continuar con sus transmisiones informativas, educativas, científicas y culturales.

Canal Once señaló que la recuperación del inmueble permitirá comenzar una revisión de la infraestructura, del acervo audiovisual y de los bienes bajo su resguardo, además de restablecer gradualmente las actividades dentro de sus instalaciones.

También precisó que en los próximos días dará a conocer los resultados de la evaluación técnica y las acciones necesarias para su recuperación.

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#Estudiantes que tenían tomadas las instalaciones de Canal 11 señalaron que un grupo de trabajadores ingresaron por la fuerza a las instalaciones.



Aseguran que llegaron acompañados por personal de #SEGOB, #SEP y derechos humanos.



En un comunicado @CanalOnceTV informó que… pic.twitter.com/z3UtpxXS04 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 3, 2026

La televisora agregó que el regreso a las instalaciones no significa el fin de las mesas de trabajo con las autoridades competentes, las cuales continuarán para atender las demandas planteadas por la comunidad estudiantil.

¿Por qué estudiantes del IPN mantenían tomada la televisora?

La ocupación de Canal Once forma parte del conflicto estudiantil que comenzó hace más de dos meses dentro del Instituto Politécnico Nacional.

Entre las principales exigencias del movimiento se encuentran un incremento al presupuesto del IPN para mejorar infraestructura y laboratorios, la destitución del director general Arturo Reyes Sandoval, garantías para evitar represalias contra quienes participan en las protestas y mecanismos democráticos para la elección de autoridades.

¿Qué escuelas del IPN siguen en paro?|Redes sociales

Aunque previamente se instalaron mesas de diálogo entre representantes de la SEP, autoridades del Politécnico y estudiantes, los manifestantes habían advertido que el paro no concluiría hasta observar avances concretos en sus demandas.

Hasta ahora, las escuelas que continúan en paro son la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) y la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA).