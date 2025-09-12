El Ayuntamiento de Nanacamilpa, en el estado de Tlaxcala, confirmó una fuga de gas en ductos de Pemex que atraviesan las comunidades de Tepuente y San Felipe. La situación obligó a evacuaciones, además de la activación inmediata de los protocolos de seguridad para proteger a la población.

De acuerdo con el comunicado oficial, desde las primeras horas de esta contingencia, se trabaja de manera conjunta entre Protección Civil estatal, Policía Estatal, Guardia Nacional y las autoridades municipales.

¿Qué medidas se tomaron para proteger a la población de la fuga de gas?

Como medida preventiva, las autoridades habilitaron el Auditorio Municipal como refugio temporal para atender a las familias que fueron evacuadas de las zonas cercanas al ducto afectado; se estima que unas tres mil personas fueron desplazadas.

El Gobierno del Estado de Tlaxcala informó que la situación se encuentra bajo control, pero pidió a los habitantes mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales y no acercarse al área de riesgo, pues la presencia de gas puede representar un peligro. La zona permanecerá resguardada durante las siguientes horas, hasta descartar riesgos para la población.

Hasta el momento, Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha emitido un informe detallado acerca del origen de la fuga de gas, se indicó que personal especializado, pero ya trabaja en la zona en donde aplica el protocolo de control y para reparar el ducto, esto con el objetivo de evitar mayores afectaciones.

Las autoridades han recalcado que mantienen un monitoreo permanente, además de que la prioridad es salvaguardar la integridad de la ciudadanía, por lo que seguirán informando conforme avance la contingencia. Eventos como este recuerdan la importancia de contar con protocolos de seguridad bien coordinados entre los tres niveles de gobierno.

