Portazo en el Fan Fest en Monterrey; gasean a aficionados

El FIFA Fan Fest 2026, instalado en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, llegó a su capacidad máxima previo al partido de México vs Ecuador en la ronda de dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, pero los aficionados dieron portazo, por lo que las autoridades intentaron contener el ingreso con gas pimienta.

El operativo derivó en una estampida parcial y dejó a varias personas con irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias.

¿Qué pasó en el FIFA Fan Fest de Monterrey?

Los hechos ocurrieron la tarde-noche del martes 30 de junio, cuando los organizadores informaron que el Parque Fundidora ya no podía recibir a más asistentes debido al límite de aforo permitido.

Sin embargo, cientos de aficionados que permanecían afuera reaccionaron con molestia al encontrar cerrados los accesos. Algunos comenzaron a empujar las rejas, mientras otros intentaron brincar las cercas o romper las cadenas colocadas en las entradas con la intención de ingresar al evento.

🚨 El FIFA Fan Fest™ Monterrey tuvo que cerrar sus puertas por la multitud que rebasó la capacidad prevista.



La pasión por La Copa de la FIFA 2026™ desbordó las calles y obligó a suspender el acceso para garantizar seguridad.



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Ante el aumento de la presión sobre los accesos, elementos de la Guardia Nacional y Fuerza Civil desplegaron un operativo para evitar que la multitud ingresara por la fuerza. Como parte de las acciones de contención, se utilizó gas pimienta para dispersar a los asistentes.

Varias personas comenzaron a correr para alejarse de la zona, mientras otras cayeron al suelo durante la estampida. Testigos reportaron que jóvenes, adultos y familias presentaron molestias en los ojos, dificultad para respirar e irritación en la piel.

Los videos del incidente no tardaron en inundar las redes sociales. En las grabaciones se observa a trabajadores del Parque Fundidora reforzando las rejas con sogas para impedir un nuevo intento de ingreso para el partido de México.

No es el primer problema del Fan Fest en Monterrey

Usuarios criticaron la logística del FIFA Fan Fest Monterrey, ya que no es la primera vez que ocurre una situación similar. El pasado 18 de junio también se registraron aglomeraciones y problemas derivados del exceso de asistentes.

Tras lo sucedido, usuarios en redes sociales pidieron a las autoridades de Nuevo León y al comité organizador mejorar la comunicación sobre el aforo disponible y establecer controles más claros para evitar que miles de personas permanezcan formadas cuando el acceso ya está cerrado.

Aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas con lesiones de gravedad, el incidente volvió a encender las alertas sobre la seguridad en uno de los espacios con mayor concentración de aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.