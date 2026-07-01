Flamazo en refinería de Salina Cruz deja tres trabajadores con quemaduras en Oaxaca

La tarde de este martes 30 de junio se reportó un nuevo accidente en la Refinería “Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca. La emergencia dejó un saldo de al menos 3 trabajadores con quemaduras de primer grado.

Aunque el flamazo tuvo lugar alrededor de las 16:00 horas, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó horas más tarde que ninguna de las personas presentó heridas de gravedad.

¿A qué se debió el flamazo en la Refinería Salina Cruz?

El accidente se originó durante la ejecución de trabajos de mantenimiento en la bomba de fondo GA-311 B de la Torre Fraccionadora de la refinería.

Los primeros reportes señalan que las personas se encontraban realizando trabajos de soldadura cuando, de manera repentina, ocurrió la explosión. Aunque los afectados fueron evacuados de inmediato, tres personas resultaron con quemaduras de primer grado.

Nuevo incidente en la refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, #Oaxaca: tres trabajadores resultaron con quemaduras durante labores de mantenimiento en la planta de alquilación. Fueron trasladados al hospital regional de @Pemex



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Por su parte, Pemex informó que, tras el incidente, se activaron los protocolos de seguridad establecidos. Asimismo, precisó que todas las personas involucradas fueron valoradas por personal médico. En tanto que, la planta quedó fuera de operación tras la explosión por residuos de hidrocarburo y trabajos de soldadura.

¿Cuántos accidentes se han registrado en la Refinería Salina Cruz?

En lo que va del 2026, la Refinería Antonio Dovalí Jaime ha reportado varios incidentes, entre ellas explosiones y derrames que han ocasionado severos daños ambientales.

Tan solo a principios del año, se reportó el conato de incendio luego de que la planta Hidros I presentara una falla, específicamente en un calentador. Tras el flamazo, las llamas pudieron ser vistas desde distintos puntos de la ciudad.

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Durante mayo y junio también se reportaron derrames de hidrocarburos. Entre el 9 y 10 de junio, la Coordinación de Protección Civil de Oaxaca informó sobre las labores de atención por un derrame de combustóleo pesado en el puerto de Salina Cruz.

Por su parte, Pemex aseguró que el punto donde se originó la fuga fue reparado y que el derrame quedó completamente contenido.

