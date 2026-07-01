Salió rumbo a su graduación y desapareció: buscan a Flor Yoseline y a dos jóvenes más en Jalisco

Doña Raquel busca a su hija Flor Yoseline Espinoza Contreras, de 18 años. Tuvo la última comunicación cuando se dirigía a su evento de graduación y esperaba el camión sobre la carretera 544 en puerto vallarta, jalisco.

Desapareció junto con dos amigos identificados como José Israel Ramos Mejía y Elvira Monserrat Guzmán, de 14 años de edad, de los cuales tampoco se sabe nada de su paradero. Estos jóvenes desaparecidos desde el pasado 25 de junio ya cuentan con una ficha de búsqueda.

Desaparecen tres jóvenes cuando iban a una graduación en Jalisco

Terribles momentos de angustia vive doña Raquel, madre de Flor Yoseline Espinoza Contreras, de 18 años de edad, con la cual tuvo la última comunicación cuando se dirigía a su evento de graduación y esperaba el camión sobre la carretera 544, a la altura del poblado de El Zancudo; desapareció junto con dos amigos identificados como José Israel Ramos Mejía y Elvira Monserrat Guzmán, de 14 años de edad, de los cuales tampoco se sabe nada de su paradero.

"Ellos venían a esperar el camión porque tenía su graduación a las 5 de la tarde; estaban en la parada del camión con Monse Guzmán e Israel Mejía. —¿Ellos son amigos de ella? Se encontraban en El Zancudo. Yo le estuve marcando y marcando y no me contestó; ya al último me dijo que ya venía para acá, era la una de la tarde con veinte minutos, que ya venía para acá y apagó su teléfono y no supe nada de ella”, dijo Raquel Contreras, mamá de Flor.

Estos jóvenes desaparecidos desde el pasado 25 de junio ya cuentan con una ficha de búsqueda. Doña Raquel pide la ayuda de todos para localizar a su hija, ya que teme por su integridad, así como la de Monserrat y José Israel, que la acompañaban el día de su desaparición.

"Si la llegan a ver, no duden en llamarme o hacérmelo saber; me urge localizarla, saber dónde está y que regrese con bien a su casa", explicó Raquel Contreras, mamá de Flor.

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas ya emitió la Alerta Amber de estos jóvenes, así como trabaja en la carpeta de investigación y espera que con los indicios pronto puedan dar con el paradero de Flor y sus amigos, mientras doña Raquel no parará de buscar a su hija.

“Que regrese a casa, que ella sabe que la queremos mucho y que cuenta conmigo para lo que sea”, dijo Raquel Contreras, mamá de Flor.