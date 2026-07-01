Balacera en Yautepec: disparan contra aspirante a candidata municipal

La violencia no se detiene en México y esta noche se vivió un momento de panico en el país, pues se registró una balacera en el municipio de Yautepec, Morelos, dejando un saldo de al menos un hombre muerto.

El ataque armado de este 30 de junio de 2026 ocurrió en la colonia Rancho Nuevo. Los disparos alcanzaron a varias personas que se encontraban en la zona.

Disparan contra candidata municipal por Morena

De acuerdo con información preliminar, otras cuatro personas resultaron heridas por los impactos de bala, entre ellas un menor de edad, cuyo estado de salud se mantiene reservado.

Entre las víctimas que resultaron heridas se encuentra Sandra Fernández Gómez, aspirante a candidata municipal por Morena.

Hasta este momento se desconoce el móvil de la agresión y de la o las personas que estarían implicadas en los disparos nada se sabe y no hay personas detenidas.

Difunden videos de momentos después del ataque

A través de redes sociales se han publicado unos videos que fueron grabados momentos después del ataque.

En uno de ellos se observa a varias personas y la presencia de los servicios de emergencia, en tanto, se escucha una mujer llorando y austada luego de lo ocurrido.

Otra grabación muestra el momento en que una ambulancia en el lugar subiendo a una persona a la unidad médica para ser valorada.

🚨 Balacera en #Yautepec, #Morelos deja varios heridos. Entre las víctimas se reporta a Sandra Fernández Gómez, candidata de Morena a la alcaldía.



El ataque ocurrió en plena vía pública y generó pánico entre vecinos.



Autoridades investigan móviles y responsables de la… pic.twitter.com/JeoWyQRtq6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 1, 2026

Gobernadora de Morelos instruye investigar balacera en Yautepec

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, informó en su cuenta de X que se instruyó a esclarecer los hechos que esta noche cobraron la vida de una persona y dejaron a otras más heridas.

"Lamento profundamente lo ocurrido esta noche en Yautepec. Expreso mi solidaridad con las familias. He instruido a las instituciones que integran la Mesa Seguridad a realizar las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia", manifestó.

Será la Fiscalía General del Estado de Morelos la que determine más información sobre lo ocurrido, pero por el momento, la institución no ha compartido más detalles al respecto.