Sube el transporte público en Morelos: así quedan las nuevas tarifas desde este 1 de julio

A partir de este 1 de julio, los usuarios del transporte público en Morelos deberán pagar nuevas tarifas para trasladarse entre distintos municipios del estado; el ajuste modifica el costo del pasaje en rutas locales, metropolitanas e intermunicipales, por lo que quienes utilizan este servicio de manera cotidiana deberán considerar el incremento antes de planear sus recorridos.

Las nuevas tarifas fueron definidas tras las mesas de trabajo entre autoridades de movilidad y transportistas, el cambio impacta rutas con origen y destino en Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Yautepec y otros municipios, donde algunos trayectos registran aumentos de hasta tres pesos respecto al costo anterior.

¿Cuál será la tarifa base del transporte en Morelos?

Con la entrada en vigor del ajuste, el pasaje mínimo para recorridos locales queda establecido en 13 pesos, monto que servirá como referencia para las rutas urbanas de menor distancia.

Sin embargo, el precio aumentará conforme el recorrido sea más largo, especialmente en trayectos metropolitanos o entre municipios, donde los costos variarán dependiendo del destino.

Así quedan algunos de los principales recorridos

Entre las rutas con mayor demanda destacan los siguientes precios:



Tejalpa – Preparatoria 1: 13 pesos.

Tejalpa – Glorieta de la Luna: 14 pesos.

Tejalpa – Centro de Cuernavaca: 15 pesos.

Centro de Jiutepec – Cuernavaca: 15 pesos.

Tejalpa – Mercado Adolfo López Mateos: 15 pesos.

Tejalpa – Chipitlán: 15 pesos.

Tejalpa – El Polvorín: 15 pesos.

Temixco, Zapata y Yautepec también tendrán nuevos costos

Las rutas hacia otros municipios también presentan modificaciones.

Por ejemplo:



Tejalpa – Centro de Temixco: 16 pesos.

Tejalpa – Colonia 10 de Abril: 18 pesos.

Tejalpa – Santa Mónica: 20 pesos.

Emiliano Zapata – Cuernavaca: 18 pesos.

Cuernavaca – Crucero de la Cruz, Xochitepec: 15 pesos.

Cuernavaca – Alpuyeca: 17 pesos.

Yautepec – Cuernavaca: 22 pesos, uno de los recorridos con el costo más alto.

En el caso de los viajes relacionados con instituciones educativas, el trayecto de Tejalpa al campus Chamilpa de la UAEM tendrá un costo de 16 pesos, la misma tarifa que aplicará para quienes viajen de Yautepec a la UPEMOR.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡GOLPE AL BOLSILLO EN MORELOS! CONFIRMAN AUMENTO AL PASAJE DEL TRANSPORTE PÚBLICO; NUEVO COSTO Y FECHA EN QUE APLICARÁ

🚌💲 ¡Golpe económico a los morelenses! A partir de mañana 01 de julio, los morelenses tendrán que pagar tres pesos de más en cada pasaje, un duro golpe en la economía de las familias en el estado, pic.twitter.com/jdSJy0rusv — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) June 30, 2026

¿Qué deben tomar en cuenta los usuarios?

Con la entrada en vigor de las nuevas tarifas, quienes utilizan diariamente el transporte en Morelos deberán considerar el ajuste dentro de sus gastos habituales, especialmente en recorridos largos o cuando realizan varios viajes durante el día.

Antes de abordar una unidad, también es recomendable verificar el costo correspondiente a la ruta que se utilizará, ya que el nuevo esquema establece precios diferenciados según el origen y destino del recorrido, con el objetivo de que los usuarios conozcan de antemano cuánto pagarán y eviten sorpresas en su bolsillo.