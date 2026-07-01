Sismo derrumba techo de ICATSIN en Sinaloa; no hubo heridos

El sismo de magnitud 6.1 que sacudió Sinaloa la tarde del martes dejó las primeras afectaciones materiales en un inmueble educativo. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN) confirmó que una de las aulas de su plantel móvil en el municipio de San Ignacio sufrió el derrumbe del techo a consecuencia del movimiento telúrico.

A pesar del daño, la institución informó que no hubo personas lesionadas ni víctimas fatales, ya que el edificio se encontraba vacío cuando ocurrió el incidente. Mientras tanto, el Servicio Sismológico Nacional reportó que, hasta las 17:00 horas, se habían registrado 13 réplicas del temblor, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en la entidad.

¿Qué daños dejó el sismo de 6.1 en Sinaloa?

El ICATSIN informó que el temblor ocasionó afectaciones estructurales en las instalaciones de su Acción Móvil ubicada en San Ignacio. El principal daño fue el colapso del techo de una de las aulas, lo que obligó a activar los protocolos de revisión del inmueble.

La institución precisó que al momento del derrumbe no había estudiantes, docentes ni personal administrativo dentro del salón afectado, por lo que el incidente no dejó personas heridas.

📢 Comunicado Oficial #ICATSIN



Derivado del sismo registrado hoy en #Sinaloa, el ICATSIN informó que su Acción Móvil San Ignacio sufrió afectaciones estructurales, incluyendo el derrumbe del techo de un aula.



Afortunadamente, no había personas dentro del inmueble, por lo que no… pic.twitter.com/TVClaPPMkb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 1, 2026

Tras el reporte, directivos del instituto solicitaron el apoyo de Protección Civil Municipal para evaluar las condiciones del edificio y determinar el nivel de riesgo antes de retomar las actividades.

Las autoridades educativas reiteraron que la prioridad será garantizar la seguridad de la comunidad escolar y realizar las inspecciones necesarias antes de permitir nuevamente el uso de las instalaciones.

En Guasave, donde el movimiento fue más intenso, se realizaron evacuaciones preventivas en algunos edificios públicos, sin que se reportaran daños mayores. En Culiacán también fue percibido de manera moderada y se aplicaron protocolos de desalojo como medida preventiva.

Descartan riesgo de tsunami tras sismo en Sinaloa

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la Secretaría de Marina descartó cualquier riesgo de tsunami, al no detectarse variaciones significativas en el nivel del mar que pudieran afectar las costas o la operación de los puertos tras el sismo.

🚨⚠️De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de #Tsunamis de @SEMAR_mx tras el #Sismo de 6.1 al suroeste de Guasave, en #Sinaloa, se confirma la ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que se estima que NO habrá peligro para la operación portuaria ni… pic.twitter.com/5K3wXLe3Xe — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 30, 2026

Las autoridades continúan con las inspecciones en inmuebles públicos y privados para descartar nuevos daños, al tiempo que exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil ante posibles réplicas.