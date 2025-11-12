Explosión por acumulación de gas deja tres heridos en Tlalnepantla

Se registró una explosión por acumulación de gas en un departamento del edificio E1, marcado con el número 103 en la Unidad Habitacional Tlalcalli, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con autoridades municipales, el estallido generó un incendio que rápidamente se propagó, provocando la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y Protección Civil.

La residente del inmueble afectado, una mujer de 67 años, resultó con quemaduras en más del 60% de su cuerpo, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona.

Testigos narran los momentos de terror durante la explosión en Tlalnepantla

Vecinos de la unidad habitacional relataron que la explosión ocurrió poco antes de las 8 de la mañana, provocando pánico entre los residentes.

“Yo estaba en el departamento cuando sentí la explosión, salí corriendo, no tenía puerta ni ventanas… la señora gritaba, nos ayudaron a salir”, contó Elsa Gordillo, habitante del edificio.

“Escuchamos una explosión bastante fuerte, pensamos que era de nuestro edificio, enseguida vimos el humo. En pocos minutos ya estaban los bomberos y Protección Civil”, añadió Leticia, otra vecina.

“Fue un sonido ensordecedor… me tiró en el baño, la onda expansiva nos dio de frente”, relató Daniel Hernández, residente cercano al departamento donde se originó el siniestro.

Decenas de departamentos con daños tras estallido en Tlalnepantla

El fuerte estallido provocó daños materiales en al menos cinco edificios, dejando vidrios rotos, puertas dañadas y algunos vehículos afectados por la onda expansiva.

Según Pamela Regina, directora de Protección Civil de Tlalnepantla, unas 175 personas fueron evacuadas en la zona, así como a 275 alumnos de una secundaria cercana, como medida de seguridad.

“Solo dos departamentos permanecen desalojados, y el edificio no presenta daños estructurales”, detalló la funcionaria.

Autoridades municipales de Tlanepantla supervisan daños

El Gobierno de Tlalnepantla confirmó que se trató de una explosión por acumulación de gas y aseguró que las labores de auxilio se realizaron de inmediato para evitar mayores tragedias.

El presidente municipal Raciel Pérez acudió al lugar del siniestro para dialogar con los vecinos y valorar los daños ocasionados en la Unidad Habitacional Tlalcalli.

El Presidente Municipal @raciel_perezc realizó un recorrido por la Unidad Habitacional Tlalcalli, para escuchar a las vecinas y vecinos y valorar los daños ocasionados por la explosión registrada por acumulación de gas en una vivienda. pic.twitter.com/H0z196ah4q — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) November 11, 2025

Por ahora, Protección Civil continúa evaluando el estado de las viviendas afectadas y recomienda revisar instalaciones de gas doméstico para prevenir futuros incidentes.

