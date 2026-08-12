Huevos, jalapeños, gallinas y camaleones: así se extienden los brotes de salmonela en EU

El verano suele asociarse con comidas al aire libre, mascotas y días de descanso, pero este año también ha puesto a la salmonela bajo los reflectores en Estados Unidos (EU). Huevos, jalapeños, gallinas de traspatio y hasta camaleones están relacionados con distintos brotes que han enfermado a cientos de personas en varios estados.

Huevos y jalapeños, entre los principales focos

Uno de los brotes en curso está relacionado con huevos producidos en Texas. Más de 1.5 millones de docenas de envases de huevos con cáscara fueron retirados del mercado por una posible contaminación. Hasta ahora, se han reportado 98 casos de salmonela, 26 hospitalizaciones y casos en 17 estados.

Los huevos fueron vendidos bajo 5 marcas entre el 20 de julio y en agosto. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) continúa investigado, pues señala que este productos no explica todas las enfermedades registradas.

Otro brote está relacionado con chiles jalapeños cultivados en Sinaloa, México, y distribuidos por Coast Citrus Distributors. Hasta el 5 de agosto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) contabilizaban 346 casos en 27 estados y 36 hospitalizaciones.

Los productos no fueron distribuidos aparentemente en supermecados, sino a restaurantes, mayoristas y otras empresas de servicios de alimentos. Los CDC señalan que muchas de las personas que enfermaron reportaron haber comido en un restaurante entre el 14 de junio y 14 de julio.

Gallinas también están vinculadas al brote de salmonela

La salmonela no solo está relacionada con alimentos. Los CDC reportan ocho brotes multiestatales relacionados con el contacto con gallinas y patos de traspatio, que han afectado a 814 personas en 44 estados.

Hasta el 27 de julio, 201 personas había sido hospitalizadas y una había muerto. Además, una cuarta parte de los afectados eran niños menores de 5 años. Uno de los brotes registró un número inusualmente alto de personas que mencionaron haber tenido contacto con patos.

Brote de salmonela involucra a camaleones

El contacto con mascotas también puede significar un riesgo. Un brote de salmonela se registró en por medio de camaleones velados en febrero; la investigación terminó en junio.

Los casos se registraron en niños menores de 3 años: dos en Nebraska y uno en lowa, Oklahoma y Texas. Dos menores tuvieron que ser llevado a hospitales para su recuperación.

Síntomas de la salmonela

Los síntomas de salmonela suelen aparecer entre seis horas y seis días después de tener contacto con labacteria mediante alimentos, bebidas o animales contaminados. Entre los sintomas se encuentran:



Calambres estomacales

Fiebre

Náuseas

Vómitos

Diarrea

Dolor de articulaciones

Dolor de espalda intenso

Sudoración nocturna

Malestar en general

La mayoría de las personas se recupera sin tratamiento, aunque hay varios casos en los que pueden ser más graves en niños, adultos mayores, personas embarazadas, o con enfermedades subyacentes.

