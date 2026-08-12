¡Sustote! Un rayo cae cuando reclusos regresaban de cenar y deja ocho heridos en Ohio, EU

Un estruendo rompió la tarde en el Centro de Reintegración de Grafton, en Ohio, Estados Unidos cuando varios reclusos regresaban de cenar, un rayo cayó en las inmediaciones de la prisión y dejó a ocho personas heridas, algunas de ellas en estado crítico.

La emergencia ocurrió en las instalaciones ubicadas sobre Avon Belden Road. La caída del rayo provocó una movilización de servicios de emergencia de tres condados.

Rayo hiere a ocho reclusos en prisión de Ohio

De acuerdo con JoEllen Smith, jefa de comunicaciones del Departamento de Correccionales de Ohio, los primeros reportes indicaron que cinco personas habían resultado aparentemente alcanzadas por un rayo.

Las autoridades fueron enviadas al Centro de Reintegración de Grafton alrededor de las 5:23 de la tarde. Poco después, los servicios de emergencia comenzaron a trasladar a los heridos fuera de las instalaciones penitenciarias.

“En este momento, ocho personas están siendo trasladadas a un hospital externo para recibir tratamiento”, informó Smith.

La funcionaria añadió que las autoridades continuaban evaluando y monitoreando la situación.

La emergencia tomó una dimensión mayor debido a la gravedad de algunas lesiones. Al menos tres de los pacientes se encontraban en estado crítico.

La alerta fue recibida alrededor de las 5:30 de la tarde

Conforme los equipos comenzaron a trabajar en el lugar, varios pacientes fueron trasladados. Mason confirmó que algunos se encontraban en estado crítico; Sin embargo, señaló que todavía no contaba con información adicional sobre su evolución.

Los hospitales University Hospitals de Elyria y Westlake, además del Southwest General de Strongsville, fueron alertados para prepararse ante la llegada de pacientes.

A las 7:20 de la noche todavía permanecían seis ambulancias esperando dentro y fuera del perímetro de la prisión.

Al operativo también se sumaron unidades de Grafton, Valley City, Olmsted Falls, Litchfield, North Ridgeville y Eaton Township.

También acudieron elementos de la Patrulla Estatal de Caminos y de la Oficina del Sheriff del condado de Lorain.

¿Cómo ocurrió la caída del rayo?

Mientras los equipos de emergencia atendían a los heridos, el Servicio Meteorológico Nacional analizaba la actividad eléctrica registrada en la zona.

Karen Clark, meteoróloga de esa institución, informó que fueron detectados varios rayos que tocaron tierra en el área de Grafton entre las 5:15 y las 5:20 de la tarde.

En ese momento, una tormenta avanzaba sobre la región procedente del lago Erie.

Aunque las descargas eléctricas representan un peligro para quienes permanecen al aire libre durante una tormenta, Clark explicó que no es común que un solo rayo provoque lesiones en varias personas al mismo tiempo.

La meteoróloga recordó una de las principales recomendaciones ante este tipo de fenómenos: buscar refugio en cuanto se escuche el trueno.