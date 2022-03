Gabriel Quadri no podrá publicar mensajes contra diputada trans

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) dictar medidas cautelares en contra del diputado del PAN, Gabriel Quadri, por cuatro mensajes que realizó en Twitter en contra de la diputada trans, Salma Luévano Luna, por lo que deberá abstenerse de realizar publicaciones similares en el futuro.

Esto, luego de que el tribunal electoral revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas del INE, ya que consideró que las publicaciones de Gabriel Quadri posiblemente tengan como objeto restringir o afectar los derechos de la diputada trans Salma Lúevano .

Se consideró que los mensajes tienen, en apariencia del buen derecho, contenido que la Sala del tribunal electoral determinó como una categoría sospechosa, ya que descalifica, invisibiliza y desvaloriza a las mujeres trans y pretende generar una imagen nociva en el colectivo social, mensaje que no sólo afecta a la denunciante, sino a todo el colectivo de mujeres.

Por lo que se ordenó a Gabriel Quadri que durante el tiempo que dure el presente procedimiento especial sancionador, se abstenga de publicar o emitir pronunciamientos idénticos o similares.

Los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos de la Consejera Claudia Zavala y del Consejero Ciro Murayama, así como de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.

Tribunal electoral revoca acuerdo del INE sobre Gabriel Quadri

El sábado, en sesión privada, la Sala Superior del tribunal electoral revocó el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que declaró improcedente la solicitud de adopción de las medidas cautelares presentada por la diputada Salma Luévano Luna, en contra de Gabriel Quadri, derivado de supuestos actos constitutivos de violencia política en razón de género en su contra por su identidad como mujer transgénero.

La diputada trans presentó una denuncia, por supuestos actos constitutivos de violencia política de género en su contra, por su identidad como mujer transgénero, derivado de diversas publicaciones realizadas por el diputado Gabriel Quadri, en redes sociales.

En su denuncia, la diputada trans solicitó medidas cautelares consistentes en un análisis de riesgo y plan de seguridad, además de ordenar al supuesto agresor que retirara la campaña violenta y se abstuviera de publicar discursos de odio en contra de la ahora recurrente y la población LGBTTTIQ+, particularmente en contra de las personas trans.

A través de los litigios estratégicos, hemos conseguido que el @TEPJF_informa aplique la medida cautelar, negada por la Comisión de Quejas y Denuncias del @INEMexico para que @g_quadri se abstenga de emitir mensajes transfóbicos. https://t.co/ql7JRlxruI @NachoMierV @Sergeluna_S pic.twitter.com/uWkvVWRysN — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) March 20, 2022

El INE declaró improcedente la solicitud de adopción de las medidas cautelares por considerar que no se demostró la existencia de una urgente e imperiosa necesidad que las justificara. Además, que las publicaciones denunciadas de Gabriel Quadri no aludían a una persona en específico o a un colectivo identificable, por lo que no se violentaron los derechos político-electorales de una persona o de un grupo de personas, ya que los mensajes realizados por el diputado federal pueden tratarse de un posicionamiento realizado en el marco del debate parlamentario.

La diputada trans impugnó el acuerdo del INE y argumentó que las expresiones sí van dirigidas a su persona y que constituyen mensajes discriminatorios que generan un discurso de odio en contra de la comunidad trans. Además, consideró que tienen el objetivo de limitar su derecho al voto, en su modalidad de libre ejercicio del cargo, pues lo que el diputado federal pretende es frenar las iniciativas que se presenten, en materia de inclusión y reconocimiento, de los derechos de la población LGBTTTIQ+.