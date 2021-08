Gasolin, el perrito que trabaja en una gasolinera en Baja California

El perrito Gasolin es toda una celebridad en redes sociales por ser el jefe de seguridad de una gasolinera en Tecate, Baja California, y hasta tiene una cuenta en Instagram en la que publican su día a día.

Su historia se hizo viral, luego de que un usuario compartió en redes su intención de llevárselo sin saber que pertenece al equipo de la gasolinera y que es muy querido por todos los trabajadores de ahí.

“El otro día en la gasolinera de Tecate encontré este perrito y le di croquetas, ya me lo iba a robar y me dijo el gasolinero; este perrito es de nosotros oiga mire busquelo en instagram, es famoso. Y pues se canceló el atraco, no me iba a robar una celebridad”, relató el usuario en su cuenta de Facebook.

Gasolin fue adoptado como jefe seguridad de la gasolinera

Los trabajadores de la gasolinera relataron que el perrito vivía en la calle y llegó hace cinco años a la estación y se ganó la simpatía y el cariño de todos, por lo que decidieron adoptarlo y darle un puesto de trabajo como el jefe de seguridad.

Gasolin cuenta con su propio gafete con cargo y fotografía, su trabajo consiste en cuidar la gasolinera en las noches y como premio por su buen desempeño recibe sobres de carne, que son su alimento favorito.

Sus compañeros humanos relatan que el perrito no permite el acceso a las personas que le causan mala vibra o de las que desconfía, pero se deja “sobornar” con un sobre de comida y así les permite acercarse.

Cuando no está en horas laborales, Gasolin puede descansar en una bodega que fue adaptada para él, donde cuenta con un traste de agua, comida y una cama.

Gasolin tiene alrededor de siete años de edad y desde hace dos le abrieron una cuenta en Instagram, que se volvió viral tras la historia del chico que intentó llevárselo.

