VIDEO: Lanzan dos gatitos vivos a canal de aguas negras en Veracruz

Habitantes del fraccionamiento Laguna Real en Veracruz difundieron, a través de redes sociales, dos videos en los que se observa el maltrato al que fueron expuestos dos gatitos al ser lanzados a un canal de aguas negras por dos adolescentes.

Se trata de los gatitos “Mailo” y “Vicente” y sus agresores son sus vecinos y aunque las mascotas se encuentran bien, su propietaria, lamenta que los menores incurran en este tipo de maltrato animal.

“Estos videos nos los hicieron llegar y agradecemos el valor para mostrarlos ésto sucedió en el fracc. Laguna Real en el retorno caudal. No podemos seguir permitiendo lastimen a los animales ni justificando que por qué son menores de edad no saben lo que hacen”, dice una publicación pública sobre este hecho en Facebook.

En el video se ve como dos adolescentes se divierten lastimando a los gatitos a quienes lanzan sin piedad y entre carcajadas a un canal de aguas negras, mientras los animales lloran.

Mientras uno de los jóvenes hace un conteo para lanzar a uno de los gatitos al agua, el otro se rie y le indica que lo lance “hacia arriba”. Cuando lo hace, ambos sueltan carcajadas y observan como el animal sale despavorido del agua y huye del lugar.

En el segundo caso, el joven da un beso al animal y después lo avienta hacia el canal de aguas negras del que también sale corriendo.

“Un ser humano que hace esto a esta edad ya está muy mal. Ojalá las autoridades hagan su trabajo y los padres de estos muchachos tomen cartas en el asunto y no se hagan los ofendidos por qué se les exhibe a sus hijos. Ya basta de tanto maltrato a los animales” indican los vecinos en su publicación .

Presentan denuncia formal por maltrato a dos gatitos

Luego de que los dos videos circularan en redes sociales, personal del ayuntamiento de Veracruz, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Protección Animal, se entrevistó con el propietario de los gatitos, en el fraccionamiento para formalizar la denuncia.

Este viernes, se inició el procedimiento administrativo de sanción contra quienes resulten responsables del maltrato a los gatitos .

El ayuntamiento aseguró que trabajando en favor del respeto a los derechos de los animales y aseguró que ya fueron contactados los padres de los jóvenes para iniciar un proceso de sanción administrativa.

¿Cómo están los gatitos lanzados al canal de aguas negras?

La propietaria de los gatitos, Iveth Barba, dijo que los papás ya hablaron con los niños pero se dijo preocupada por el comportamiento de los menores de 14 años.

“Me preocupa porque son menores y qué está pasando, dónde están los valores que inculcamos a los niños y si no respetas a un animal y haces eso con tanta saña. Mis gatitos tienen collar y tienen pleno conocimiento que son mis gatitos. Si eso hicieron con los gatos que conocen, qué puedo esperar con los gatos de la calle”, declaró.

La responsable de los gatitos confió en que los padres de los adolescentes tengan una sación, que al parecer será económica, pero también los jóvenes para que reflexionen sobre su comportamiento.

“Esperemos que la sanción a los papás que me platicaban que es sanción económica, eso no, yo quisiera que los niños tuvieran otro tipo de sanción, algo que los haga pensar, ayuda psicológica, un niño que hace eso no está bien”.

Con información de Abigail Montoya, Fuerza Informativa Azteca (FIA).