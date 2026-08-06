¿Lo sabías? Los cuatro monumentos más famosos del mundo que también funcionan como pararrayos

¿Sabías esto? Existen en el mundo varios monumentos históricos que, además de la belleza que le agregan a sus ciudades, también funcionan como pararrayos que las protegen.

Muy pocas personas conocen la importante función de seguridad que cumplen a diario.

¿Por qué funcionan como pararrayos?

El secreto está en su altura y en los materiales con los que fueron construidos. Al ser los puntos más altos de sus ciudades, las tormentas buscan naturalmente impactar en sus cúspides.

Por ello, cuentan con puntas metálicas conectadas a sistemas de cables de cobre o aluminio que interceptan las descargas eléctricas de la atmósfera y las llevan directamente hacia su base, donde la energía se disipa en la tierra de forma segura.

El Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil

Ubicado en la cima del cerro del Corcovado, esta enorme escultura mide 38 metros de altura, 30 metros de la estatua y 8 metros de su pedestal.

Al estar situada a más de 700 metros sobre el nivel del mar, recibe múltiples impactos de rayos al año.

Por esta razón, tiene una red de pararrayos distribuida a lo largo de los brazos y la cabeza para proteger la estructura de piedra volcánica.

La Estatua de la Libertad en Nueva York, Estados Unidos

Ubicada en la isla de la Libertad en el puerto de Nueva York, esta famosa escultura alcanza los 93 metros de altura desde la base de su pedestal hasta la punta de la antorcha.

Su antorcha recubierta de cobre actúa como un conductor natural, por lo que cuenta con una conexión a tierra diseñada para recibir los constantes chispazos de las tormentas que cruzan la costa estadounidense.

La Torre Eiffel en París, Francia

Ubicada en el Campo de Marte, esta icónica torre de hierro mide 330 metros de altura hasta la punta de su antena.

Al ser la estructura más alta de la capital francesa, está equipada con un sistema especial de varios pararrayos en su cúspide y tomas de tierra.

De hecho, la torre absorbe decenas de descargas eléctricas al año sin sufrir ningún daño en su infraestructura ni poner en peligro a los visitantes.

⚡ Impactante momento en París



Un rayo impactó la cima de la Torre Eiffel durante una tormenta eléctrica que cruzó la capital francesa. El momento fue captado por fotógrafos y se volvió viral en redes.



No se reportaron personas lesionadas ni daños, ya que el monumento cuenta… pic.twitter.com/IWgkrQNfWS — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 28, 2026

El Ángel de la Independencia en la Ciudad de México

En el corazón del Paseo de la Reforma se encuentra esta Victoria Alada de 47 metros de altura. La estatua está recubierta con láminas de oro sobre una estructura metálica, lo que la convierte en un imán natural para las descargas eléctricas durante la temporada de lluvias.

Para proteger el monumento, cuenta con un pararrayos en la punta superior que desvía la energía directo al subsuelo.